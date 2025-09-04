Data centers en Argentina: COTO inauguró el primero con triple certificación internacional

La infraestructura digital en la Argentina sumó un nuevo capítulo con la inauguración del “Alfredo Coto Datacenter”, el primero de gestión privada en el país en obtener triple certificación internacional en diseño, construcción y operación. Con una inversión que superó los 6,5 millones de dólares, la iniciativa marca un hito en el sector y se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que atraviesan tanto las grandes compañías como la economía en general.

El proyecto refuerza la estrategia de COTO en materia digital y responde a una tendencia global: la necesidad de contar con centros de datos capaces de garantizar seguridad, disponibilidad y escalabilidad frente al crecimiento del comercio electrónico, la gestión de la información y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. En la práctica, el nuevo edificio busca dotar a la compañía de mayor resiliencia para sostener su crecimiento y mejorar la experiencia de sus clientes y colaboradores.

“El Data Center no sólo fortalece nuestra infraestructura tecnológica, sino que nos brinda agilidad, escalabilidad y resiliencia para acompañar el crecimiento de la compañía y ofrecer la mejor experiencia a clientes y colaboradores”, señalaron desde la Dirección de Tecnología y Canales Digitales de COTO.

La apuesta combina dos enfoques: infraestructura propia de última generación y soluciones en la nube. Este modelo híbrido es hoy uno de los más utilizados a nivel corporativo porque permite contar con sistemas más flexibles, capaces de adaptarse a distintas demandas de negocio. Según especialistas en tecnología, la adopción de este tipo de estrategias se aceleró después de la pandemia, cuando el sector privado debió ampliar su capacidad de respuesta digital en tiempos muy cortos.

El edificio combina infraestructura propia de última generación con soluciones en la nube bajo un modelo híbrido.

En términos de impacto, la inauguración coloca a COTO entre las empresas pioneras en infraestructura tecnológica de América Latina. Al mismo tiempo, constituye un caso representativo de cómo las grandes compañías del país están destinando recursos a reforzar la seguridad de la información y a elevar los estándares operativos frente a un escenario donde la digitalización es cada vez más central para la competitividad.

De esta manera, el nuevo centro no solo es una inversión de la firma, sino también un movimiento que se inscribe en un proceso más amplio: la consolidación de un ecosistema tecnológico de clase mundial en el mercado argentino.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.