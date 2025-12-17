Daza confirmó que Kast le propuso ser ministro de Economía y Caputo aseguró que lo está evaluando

Tras la visita de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, a la Argentina, surgieron versiones de que el flamante mandatario le había ofrecido a José Luis Daza, viceministro de Economía, ser el titular de la cartera económica en su país. Horas después, el secretario de política económica del gobierno argentino confirmó la propuesta pero no aseguró si se va a ir o no, sino que dejó la puerta abierta a cualquier opción.

Daza asistió este martes al programa Las Tres Anclas, del canal de streaming libertario Carajo, junto con Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí, el propagandista “Gordo Dan” le preguntó al viceministro si existió la propuesta, a lo que contestó: “Me lo ofrecieron”.

Sin embargo, no se trata de una decisión tomada, sino que deberá evaluar la propuesta, con lo cual, optó por no explayarse y prefirió profundizar en la política económica del gobierno argentino. “Desde mi punto de vista y el de mi vida profesional, esto es, por lejos, lo más importante que hice. Y este es el grupo más extraordinario con el que trabajé. Es algo muy especial, un proyecto épico. No sé cómo expresarme, estoy muy emocionado”, declaró.

Luego añadió: “Honestamente, la gente todavía no percibe la magnitud del cambio que se está dando. Mucha gente de afuera lo tiene más claro que lo que se ve desde adentro. Es extraordinario. Acabamos de entrar en una nueva etapa. Terminó la estabilización y viene la parte de crecimiento, inversión y bienestar”.

Caputo, por su parte, también se expresó sobre la propuesta de Kast y aseguró que habló sobre el tema con Daza, sobre quien destacó que trabajaron durante muchos años juntos y formaron una amistad. Añadió además que, dadas sus “capacidades”, no le sorprende la oferta de Chile e ironizó: “Es intransferible”.

“Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo. Todos los argentinos de bien quieren que se quede, pero también todos los chilenos quieren que vaya. Hubieran tenido las elecciones antes. Para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que ya sabemos. Es top mundial. Si se queda, es un lujo; si se va, lo apoyaremos”, resaltó el ministro de Economía.

Daza confirmó que tuvo un ofrecimiento desde Chile

Tal como informó LA NACION, Daza es un disciplinado defensor de las ideas liberales, herencia de un contexto familiar que lo llevó por diferentes países. Su padre, el diplomático chileno Pedro Daza, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador de Chile en Venezuela, la Argentina, Bolivia y Uruguay durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Dentro de su carrera institucional, primero estudió medicina en la Universidad Católica de Chile, pero al poco tiempo su interés se volcó hacia la economía e inició su formación en la Universidad de Chile, donde terminó la carrera de grado. Luego, al egresarse, migró a Estados Unidos, donde completó su doctorado en la Universidad de Georgetown, en Washington.

También ocupó cargos como asesor del directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representante del Banco Central de Chile en Asia. Después, dedicó su carrera al sector privado.