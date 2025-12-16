Javier Milei se reúne con José Antonio Kast en la Casa Rosada

El vuelo de línea llegó puntual desde Santiago de Chile al aeropuerto internacional de Ezeiza. Pasadas las 9 de la mañana, José Antonio Kast inició su primera visita internacional tras vencer el domingo pasado en las urnas a la oficialista Jeannette Jara para convertirse en presidente electo de Chile. La cita central se da desde este mediodía en la Casa Rosada para su encuentro con el presidente Javier Milei, entusiasmado con generar una buena sintonía con el país vecino, luego de dos años de frialdad y algunos cortocircuitos con el presidente saliente, el socialdemócrata Gabriel Boric.

“Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”, posteó el presidente chileno antes de emprender el viaje hacia la Argentina. Llegado a las 12.10 a la explanada de la calle Rivadavia, Kast se dirigió al primer piso de Balcarce 50, dónde lo esperaban el Presidente y el canciller Pablo Quirno.

Se retira el presidente electo de Chile José Antonio Kast del ministerio de Economía Nicolás Suárez

“Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema”, dijo Kast ante la prensa chilena en el aeropuerto de Santiago. También admitió que “con el presidente Milei nos conocemos de distintas actividades en distintos países, y eso va forjando una relación”. Elogió, por otra parte, la política de “enfrentamiento del crimen organizado” en la Argentina y en El Salvador, del presidente Bukele.

El periplo que incluirá, según la agenda oficial, un almuerzo con empresarios locales en el hotel Intercontinental, y un encuentro con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo, antes de su retorno al país trasandino.

Antes de llegar a Balcarce 50, Kast pasó por el Ministerio de Economía. Allí sostuvo un encuentro con José Luis Daza, secretario de política económica, nacido en Chile y parte hasta hoy del equipo del ministro Luis “Toto” Caputo. En un viaje con claro perfil económico, Kast llegó acompañado de su asesor Jorge Quiroz; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro. También llegaron el presidente de Bicecopr, Luis Felipe Gazitúa, y el gerente general del grupo Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, según consigna Diario Financiero de Chile.

El domingo por la noche, Milei saludó calurosamente el triunfo de Kast, dirigente del Partido Republicano y que logró llegar al Palacio de la Moneda en su tercer intento, derrotando a Jara-candidata apoyada por Boric- por casi veinte puntos porcentuales.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile”, posteó el Presidente. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, completó el primer mandatario.

Si bien su candidato preferido era el libertario Johannes Kaiser, asiduo concurrente a las reuniones de la organización conservadora Cpac y que finalmente terminó en quinto lugar, Milei apoyó sin retaceos a Kast cuando se confirmó que su triunfo en primera vuelta lo posicionaba como principal candidato a suceder a Boric.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el presidente de Argentina, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, publicó en sus redes sociales Kast, líder del Partido Republicano, horas después de la primera vuelta electoral, el 16 de noviembre.