Reacción inicial: el dólar oficial abre al alza tras la modificación de las bandas cambiarias

Los dólares oficiales arrancan el martes al alza, luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara el lunes por la tarde que las bandas cambiarias ajustarán por inflación a partir del 1° de enero y que iniciará un camino de acumulación de reservas.

Como las cotizaciones ya habían cerrado cuando la autoridad monetaria dio a conocer la noticia, hoy el tipo de cambio minorista abre a $1480 en las pizarras del Banco Nación. Se trata de una suba de $15 frente al cierre anterior (+1%), que la lleva a alcanzar el valor nominal más alto en dos semanas.

La reacción también puede observarse en el dólar mayorista, cotización de referencia para el comercio exterior. En la segunda rueda de la semana, cotiza a $1449,57, equivalente a un incremento diario de $11,29 (+0,78%).

A mediados de abril, el Gobierno dio a conocer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y estableció un régimen de bandas cambiarias, que en aquel entonces iba de los $1000 a $1400. Como las mismas ajustan desde entonces a un ritmo del 1% mensual, actualmente se prevé que el valor más bajo que puede alcanzar el mayorista es de $920,89 y el más alto alcanza los $1519,02.

El Banco Central modificó las bandas cambiarias y a partir del 1° de enero ajustarán por inflación TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Con el arranque de un nuevo año, las bandas empezarán a actualizarse con el último dato de inflación disponible, uno de los pedidos que hacía el mercado e incluso el propio FMI. Por ejemplo, como el Índice de Precios al Consumidor de noviembre fue del 2,5%, en enero las bandas se ajustarán a ese ritmo y el techo ascenderá a $1564 para el 31 del mes que viene, de acuerdo con estimaciones de AdCap.

“No es una devaluación del dólar de hoy. Ahora la banda superior sube más, a $1860 a diciembre de 2026 (un aumento del 22% versus los $1527 de diciembre de 2025), en vez de los $1720 que hubiese alcanzado al 1% (+13%). Aunque este martes puede subir un poco el dólar y el mercado de futuros, la nueva banda superior está bastante en línea con lo que ya se descontaba en la curva de futuros, que daba $1836 a finales de diciembre del año que viene”, explicó Fernando Marull, economista de FMyA.

Para el analista, aunque el anuncio del Central puede generar “algo de ruido” en los próximos días, consideró que el mercado cambiario debería seguir tranquilo en las próximas semanas. En parte, se debe a que diciembre es un mes estacionalmente alto en la demanda de pesos, con poca dolarización por parte de empresas e individuos. A ese fenómeno histórico, se le suma el ingreso de dólares del campo por una cosecha de trigo que marca récords y un mayor flujo financiero.

“El Banco Central anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario para 2026, en línea con nuestra visión sostenida de que el Gobierno avanzaría en una recalibración de las bandas para permitir una mayor acumulación de reservas”, sumó Pilar Tavella, directora de research macro y estrategia en Balanz.

Noticia en desarrollo.