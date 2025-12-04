La Secretaría de Trabajo definió los esquemas de movilidad que regirán durante el último mes del año para el sector educativo. Esta medida impacta de lleno en las jubilaciones docentes de ambos niveles y determina el monto final del Sueldo Anual Complementario (SAC) próximo a liquidarse. Los valores permanecerán vigentes durante todo el verano y marcan una diferencia notable entre los distintos regímenes de enseñanza en el cierre del calendario 2025.

¿De cuánto es el aumento para las jubilaciones docentes en diciembre 2025?

Fuentes oficiales detallaron a LA NACION la disparidad en las cifras para este mes. Los beneficiarios del sistema de docentes no universitarios percibirán una mejora del 7,5% sobre sus haberes. El escenario resulta menos favorable para los docentes de las universidades nacionales, debido a que recibirán un incremento del 3,85%.

El reajuste de diciembre activa nuevos valores para el cálculo del medio aguinaldo en el sector educativo, con diferencias marcadas entre los regímenes universitarios y no universitarios Robie Online - Shutterstock

Ambos sistemas operan con reglas propias de movilidad. Las actualizaciones ocurren de manera trimestral y no mensual. Los montos de diciembre se mantendrán fijos durante enero y febrero, ya que, el próximo cambio en las cifras llegará recién en marzo de 2026. Estos nuevos valores sirven de referencia para el cálculo del medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber mensual.

El balance anual para los no universitarios

La actualización actual toma como base los haberes definidos en septiembre. Los docentes no universitarios, jubilados bajo el decreto 137/05, obtuvieron en ese mes una suba del 6,9%. Anteriormente lograron recomposiciones de 10,61% en marzo y de 13,59% en junio.

Los jubilados del régimen de docentes no universitarios percibirán un reajuste de 7,5% este mes y acumulan un alza de 44,4% en todo el año Ricardo Pristupluk

El acumulado de 2025 para este sector alcanza el 44,4%. Esta cifra supera la inflación estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. El índice de precios cerraría el año entre el 30% y el 31%, lo que deja a este grupo con una ganancia en términos reales. El cálculo del incremento trimestral sigue la variación del índice Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente).

La Subsecretaría de Seguridad Social registra algo más de 196.300 prestaciones en curso de pago dentro de este sistema, con un haber promedio cercano a $1,91 millones en septiembre.

El balance anual para los universitarios

La situación difiere para los 13.000 beneficiarios del régimen de universidades nacionales, su haber promedio ronda los $2,2 millones. La actualización utiliza como referencia el Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

El reajuste de diciembre quedó establecido en 7,5% para el régimen de docentes no universitarios y en 3,85% para el sistema de docentes universitarios. Andrzej Rostek - Shutterstock

Este sector sufrió una pérdida de poder de compra en la comparación anual. El primer ajuste del año fue de 10,03%, mientras que el segundo se ubicó en 4,05% en junio. Septiembre sumó un 2,62%. Con el 3,85% actual, la suba acumulada en 2025 llega al 22%. El porcentaje queda muy por debajo de la inflación proyectada y consolida el deterioro de los ingresos.

La ley de financiamiento Educativo

Especialistas en derecho previsional advirtieron sobre el perjuicio ocasionado a los jubilados universitarios. El abogado Aníbal Paz, del Estudio Paz Zurita, señaló la falta de aplicación de la ley 27.795 de Financiamiento Educativo, cuya norma preveía recomposiciones salariales acordes a la inflación de los últimos años.

Aníbal Paz señaló la falta de aplicación de la ley 27.795 de Financiamiento Educativo Soledad Aznárez - LA NACION

Paz destacó la existencia de problemas técnicos en la construcción del índice Ripdun y mencionó la aplicación de topes a los haberes como un factor negativo. El letrado afirmó: “Hay un 1,3% de aumento salarial de junio pagado retroactivamente y no trasladado al Ripdun, y la recomposición salarial prevista en la ley 27.795 fue suspendida; eso implica una quita confiscatoria para activos y jubilados del sector”. Esta situación motivó diversos reclamos judiciales.

El sistema general

Los regímenes docentes mantienen su independencia del esquema general de la Anses. El DNU 274 de marzo de 2024 estableció ajustes mensuales por inflación para el sistema general pero excluyó a los maestros. Los jubilados ordinarios recibirán en diciembre un aumento de 2,34%, correspondiente al IPC de octubre.

El haber mínimo general quedó en $340.879,59, que al sumar el medio aguinaldo y el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo para la mínima será de $581.320. La suba acumulada de los haberes generales en el año llegó a 31,3%. Quienes cobran la mínima y el bono tuvieron una recomposición efectiva menor, de 24,6%, debido al congelamiento del refuerzo económico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Silvia Stang.