La Prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar se distribuye en abril con las mismas cifras que el mes anterior, dado que esta asistencia económica no se actualiza de manera mensual.

La Prestación Alimentar se mantiene sin cambios desde 2024 Ignacio Sánchez - LA NACION

De esta manera, en el cuarto mes del año, los titulares de Prestación Alimentar vuelven a cobrar los montos establecidos por el Ministerio de Capital Humano, hasta que se realiza un ajuste del beneficio.

Esta herramienta de asistencia estatal tuvo su última actualización en junio de 2024, bajo la resolución 181/2024, publicada en el Boletín Oficial.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026

En abril, los titulares de Prestación Alimentar recibirán los siguientes montos, de acuerdo a la conformación de su grupo familiar.

Conformación grupo familiar Monto abril Familias con un hijo $52.250 Titulares de AUE $52.250 Familias con dos hijos $81.936 Familias con tres o más hijos $108.062

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.

Fechas de pago de Tarjeta Alimentar de abril de 2026

Según la prestación principal, estas son las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar para el cuarto mes del año:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Fecha de cobro DNI terminados en 0 10 de abril DNI terminados en 1 13 de abril DNI terminados en 2 14 de abril DNI terminados en 3 15 de abril DNI terminados en 4 16 de abril DNI terminados en 5 17 de abril DNI terminados en 6 20 de abril DNI terminados en 7 21 de abril DNI terminados en 8 22 de abril DNI terminados en 9 23 de abril

Asignación por Embarazo Fecha de cobro DNI terminados en 0 10 de abril DNI terminados en 1 13 de abril DNI terminados en 2 14 de abril DNI terminados en 3 15 de abril DNI terminados en 4 16 de abril DNI terminados en 5 17 de abril DNI terminados en 6 20 de abril DNI terminados en 7 21 de abril DNI terminados en 8 22 de abril DNI terminados en 9 23 de abril

Pensiones No Contributivas Fecha de cobro DNI terminados en 0 y 1 10 de abril DNI terminados en 2 y 3 13 de abril DNI terminados en 4 y 5 14 de abril DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 15 de abril

Las fechas de pago de la Prestación Alimentar en abril de 2026 ANSES

Cómo saber si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026

Para saber si a alguien le corresponde o no el pago de la Tarjeta Alimentar de abril, se puede consultar por la fecha de cobro en el calendario de pagos que ofrece la Anses. Cabe recordar que esta prestación se paga junto a los haberes de los beneficiarios de forma automática, por lo que es necesario verificar la fecha de pago del beneficio principal para saber cuándo se cobra.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Por otro lado, se puede chequear el cobro de la Prestación Alimentar a través de mi ANSES. Para ello, hace falta ingresar a la sección "Hijos“, en el apartado “Mis Asignaciones” con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se visualizarán todos las prestaciones sociales que recibe el beneficiario en detalle.