Dadas las actualizaciones mensuales en el boleto del transporte público de pasajeros, también se modifica el saldo negativo de la tarjeta SUBE, que se utiliza para los viajes en colectivos, trenes y subtes.

El saldo negativo para viajar con tarjeta SUBE en octubre de 2025 https://comunicacionsmt.gob.ar/contenido/284/que-es-la-tarjeta-ciudadana

Quienes deseen saber de cuánto es el saldo negativo de la SUBE en octubre 2025, pueden consultar el detalle, según el tipo de transporte, que figura en la grilla publicada por la Secretaría de Transporte de la Nación.

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en octubre 2025

Si la tarjeta SUBE se quedó sin saldo, es posible continuar viajando con el monto negativo de emergencia.

Saldo negativo de $1200:

Para viajes en colectivos, subtes, transporte fluvial (solo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas).

Saldo negativo de $650:

Para las líneas de trenes: Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, y Del Valle de Neuquén.

Saldo negativo de $450

Para la línea del tren Urquiza

En los viajes con saldo negativo, siempre que el costo del viaje no supere el saldo negativo permitido, el sistema valida el pasaje. Una vez que la tarjeta vuelve a ser cargada, lo primero que descuenta es la deuda acumulada.

Cabe aclarar que la política de saldo negativo no solo se aplica en el Área Metropolitana, sino también en las ciudades del interior que incorporaron la tecnología SUBE en los últimos años. Sin embargo, en aquellas localidades donde la tarifa mínima supera el margen de $1200, el descubierto puede no alcanzar para cubrir un viaje completo.

Cómo cargar la SUBE de manera virtual

La carga de saldo requiere del paso posterior que acredita el dinero en la credencial, lo que obliga al usuario a acercarse a una terminal automática o realizar este paso a través del teléfono celular.

Es importante tener en cuenta que la posibilidad de acreditar el saldo de la SUBE y validarlo a través del celular solo está disponible en determinados modelos.

Existen diferentes saldos negativos, según el transporte JUAN MABROMATA - AFP

Además, existe un método de carga electrónico que prescinde de las terminales mencionadas. Es el de la aplicación Carga SUBE, la cual permite recargar y acreditar, además de otras opciones como consultar saldo en tiempo real, revisar cuál fue el último viaje y recibir información de descuentos.

Cómo cargar la SUBE con Mercado Pago

Los usuarios de Mercado Pago pueden cargar saldo en la tarjeta SUBE desde la app a partir de un proceso muy sencillo. Para hacerlo tiene que seguir el paso a paso a continuación:

Entrar a la app de Mercado Pago.

Seleccionar la opción Cargar transporte.

Cargar los datos de la tarjeta SUBE.

Seleccionarla.

Elegir el monto a sumar y aceptar la transacción.

Para hacerlo es importante contar con saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago.

Luego, hay que acreditar la carga. Para hacerlo, se puede recurrir a terminales localizadas en distintos puntos del país, o mismo a los dispositivos de cobro de muchos colectivos, donde se puede solicitar la acreditación. Otra forma de hacerlo es mediante la app SUBE en celulares con tecnología NFC, donde se apoya la tarjeta contra el reverso del teléfono y la carga se acredita.