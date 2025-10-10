De cuánto es la inversión que anunciaron Sur Energy y OpenAI para el desarrollo de un centro de datos

OpenAI y Sur Energy construirán un centro de datos de gran escala en la Patagonia. La iniciativa, presentada al presidente Javier Milei, busca impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Argentina y la región.

¿De cuánto es la inversión que anunciaron Sur Energy y OpenAI en Argentina?

La inversión estimada para la construcción del centro de datos asciende a entre US$20.000 Y US$25.000 millones. Este monto se destinará a la creación de una infraestructura de 500 mega watts alimentada íntegramente con energía renovable. El proyecto se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud, respaldada por OpenAI, mediante un contrato de compromiso de compra de energía.

La reunión con Javier Milei

Durante el encuentro de presentación del proyecto, participaron por OpenAI Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales; Benjamin Elliot Schwartz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales; Nicolás Andrade, jefe de Asuntos Políticos de América Latina y el Caribe; Ivy Lau-Schindewolf, directora de Asuntos Políticos Internacionales; y Mohammed Husain, director de Políticas Públicas Internacionales; además, estuvo presente Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

Las declaraciones de los inversores

Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy y fundador de Satellogic, destacó la importancia de este proyecto: “Este será, probablemente, el centro de datos más grande que se haya construido en América Latina. Este proyecto permitirá a la Argentina posicionarse de una manera muy diferente en el mundo: como líder regional en infraestructura y soberanía tecnológica para la inteligencia artificial”, dijo en diálogo con LA NACION.

El acuerdo se enmarca en el programa Stargate, una iniciativa global de OpenAI para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial soberana en diversos países. OpenAI firmó acuerdos similares con gobiernos de Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur. Argentina será el primer país de América Latina en unirse a esta red.

Sam Altman, CEO de OpenAI, subrayó el alcance del proyecto: “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”.

Beneficios para el país

Este tipo de centros de datos, diseñados específicamente para inteligencia artificial, permitirán a OpenAI adquirir capacidad de cómputo y ponerla al servicio de distintos sectores en Argentina, lo que impulsará el desarrollo de una nueva economía digital basada en tecnología local.

Según pudo saber LA NACION, el plan se presentará para solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen, establecido por el Gobierno ofrece estabilidad fiscal, beneficios aduaneros y acceso a divisas para proyectos estratégicos de largo plazo.

¿Por qué eligieron invertir en Argentina?

OpenAI eligió Argentina por su talento y la adopción temprana de la tecnología. Según datos de la compañía, uno de cada tres adultos argentinos utiliza ChatGPT de forma regular. El país se ubica entre los cuatro principales de América Latina en cantidad de desarrolladores de inteligencia artificial. Además, cerca del 30% de los negocios utiliza inteligencia artificial y se prevé que la cifra aumente al menos al 70%.

Otro factor clave es el potencial energético de la Patagonia. La región ofrece disponibilidad de energía renovable (hidroeléctrica, eólica y solar), cercanía a líneas de alta tensión y subestaciones, conectividad mediante anillos de fibra óptica que enlazan el Atlántico y el Pacífico, y acceso a agua fría para los sistemas de enfriamiento. Las compañías analizan distintas ubicaciones cercanas a centros urbanos para definir la locación final en los próximos meses.

Cronograma del proyecto

Se estima que la construcción del centro de datos comenzará en 2026 y la primera fase, con 100 MW operativos, se pondrá en línea a finales de 2027. El centro será montado en un predio de entre cinco y siete hectáreas y generará miles de empleos directos e indirectos durante su desarrollo y operación. También se espera un flujo constante de exportaciones digitales provenientes de la capacidad de cómputo del data center.

Los impulsores de la iniciativa

El proyecto nació a partir de la iniciativa de Demian Reidel, exjefe del Consejo de Asesores de Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, y Matías Travisano, cofundador de Sur Energy.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.