MAR DEL PLATA.– En los últimos 17 años, Perú tuvo ocho presidentes de Estado. Cada mandatario duró en promedio menos de dos años y medio en el cargo. Sin embargo, en el mismo periodo, tuvo el mismo presidente al frente del banco central. Se trata del economista Julio Velarde Flores, quien fue convocado por los empresarios argentinos para participar del 59° Coloquio de IDEA en esta ciudad. Fue entrevistado por el gerente general del banco Galicia, Fabián Kon, en el panel titulado: “Dejar atrás la inflación: el caso Perú”.

Para presentarlo, Kon contó una pequeña anécdota. “Antes trabajaba en una empresa americana, donde, cada vez que teníamos que explicar a la Argentina, el dueño empezaba diciendo: ‘This is a very special country [este es un país muy especial]’, porque todo lo que venía después era absolutamente inexplicable. Eso es lo que nos pasa a los argentinos”, dijo el gerente bancario, en el salón principal del hotel Sheraton.

Velarde Flores explicó que en Perú, el banco central goza de autonomía desde 1979, aunque eso no evitó que haya una hiperinflación en los 80. “Recién entonces se pusieron restricciones al banco central. Hoy puedo ser removido si le presto [dinero] al gobierno. No se puede establecer un tipo de cambio diferencial. Si lo hacemos, puedo ser también removido por el Congreso, ya que se considera una falta grave. No puedo obligar a los bancos a comprarle bonos al Tesoro, porque también es causa de dimisión”, dijo el economista peruano, y fue interrumpido por el fuerte aplauso de los más de 700 empresarios.

El gerente general de Galicia comentó que el Banco Central de la Argentina (BCRA) tuvo muchas de esas restricciones hasta 2002, cuando se modificó su carta orgánica. “Luego le metieron funciones como el desarrollo económico y del empleo. Cuando uno le mete esas palabras a una carta orgánica del Banco Central, es como un troyano: se instala y se permite hacer un montón de otras cosas. Creo que este es un primer aprendizaje. Necesitamos instrumentos mucho más exigentes de los que tenemos”, aconsejó Kon.

Luego le preguntó a Velarde Flores cómo hizo Perú para tener un promedio de inflación anual menor a 5% en los últimos 20 años. “Tuvimos menos de 3%”, lo corrigió el presidente peruano. Y agregó: “Hemos sido un país muy dolarizado, entonces la meta de inflación que hemos fijado nosotros es menor a 2% [anual]. Somos el país de la región que tiene la inflación más baja, inclusive más baja que Ecuador, que está dolarizado. Vivimos una hiperinflación, tuvimos 34 tipos de cambio, no sé cuántos tienen ustedes, pero es fue un momento de punto de quiebre”.

Julio Velarde Flores, presidente del banco central de Perú, entrevistado por el gerente general del banco Galicia, Fabián Kon, en el Coloquio de IDEA Nicolas Sanz - IDEA

La necesidad de lograr equilibrio fiscal fue parte de la explicación de ambos economistas. Kon propuso que el próximo gobierno, sea del signo que sea, promulgue una ley que prohíba gastar más de lo que se recauda. Y le dio pie a Velarde Flores para explicar cómo logró Perú tener disciplina fiscal.

“Nosotros estuvimos 36 años sin que el PBI per cápita crezca. Ustedes creo que tienen 12 años así. Eso es lo que marca la presión social para que el gobierno sea potente. Efectivamente, hemos logrado que todos los ministros de Hacienda mantengan cierta disciplina fiscal”, señaló el presidente del banco central peruano.

En cuanto al tipo de cambio, el economista peruano explicó que es flotante. “Se ha depreciado poco en los últimos 23 años. Pasamos de 34 tipos de cambios a uno. Un dólar es un dólar. Cuando se establecen varios tipos de cambio diferentes, o se gastan muchos recursos para decir que a uno le corresponde un dólar más barato o hay arbitrajes. Creo que no es buena medida y por eso casi ningún país lo aplica ”, dijo.

Por último, Kon le preguntó por las reservas netas en el banco central peruano, donde se estima que hay US$76.000 millones, una diferencia importante con respecto a los niveles negativos en el BCRA. “Entre 2009 y 2013 hubo un ingreso masivo de dólares, compramos US$15.000 millones y las reservas se fortalecieron solas. Compramos para que no se apreciara tan rápido el sol [la moneda peruana]. Después compramos fondos en dólares del gobierno porque queríamos tener muchas reservas. En 2021, entró un candidato radical [Pedro Castillo] que hizo pensar a la gente que se quedaba con sus ahorros. Tuvimos la mayor fuga de capitales, de 8% del PBI. Agradecí ahí tener ese nivel de reservas, porque pudimos evitar cualquier control de cambios”, dijo Velarde Flores.

“Creo que somos de los pocos países que en la Constitución se establece como un derecho la libre tenencia y disponibilidad de los ahorros en moneda extranjera. Un exportador minero o agrario no tiene por qué traer sus dólares, puede dejar todo en cuenta en el exterior. Eso es bien importante, porque es dinero del ciudadano y puede decidir en qué moneda lo tiene y dónde ”, agregó el economista peruano y fue interrumpido nuevamente por otro fuerte aplauso del auditorio.

Velarde Flores terminó su disertación enviándole un mensaje al auditorio: “La mayor parte de los países de la región ha controlado la inflación. Lo han hecho todos sus vecinos prácticamente, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. Se puede hacer y que lo van a lograr ustedes”.

Kon concluyó la entrevista haciendo un resumen de los aspectos más fundamentales que quieren destacar los empresarios de IDEA. “El equilibrio fiscal no viene de medidas mágicas. Vamos a necesitar instrumentos en los que los administradores públicos tengan que adecuarse a un determinado nivel de gasto, sea a nivel nacional, provincial y municipal. Nos llevamos también la declaración de la libertad, que el individuo pueda tener los ahorros en la moneda que quiere. Eso no está mal visto. No existe el concepto de fuga. Fuga es la libertad de la gente para elegir el mejor lugar en donde pueda administrar sus inversiones ”, indicó.