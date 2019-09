Delta compra el 20% de Latam y cambian las alianzas aéreas en la región

Delta compró el 20 por ciento de Latam Fuente: Archivo

Surge una nueva alianza aérea en la región. Delta, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos, compró el 20% del paquete accionario de Latam, la línea aérea mas importante de la región. El acuerdo tendrá un fuerte impacto en el competitivo mundo de las alianzas: Latam dejará su histórica relación con American Airlines y, seguramente, dejará One World, el poderoso sistema de viajeros frecuentes que desde hace décadas integran.

"Esta alianza con Delta fortalece a Latam y entrega la mejor conectividad a los pasajeros a través de nuestras redes de destinos altamente complementarias", dijo Enrique Cueto, CEO de Latam Airlines Group.

Formalmente, la alianza tomará forma con la venta de un porcentaje de la aerolínea de América latina. Delta invertirá US$1900 millones por una participación del 20% de Latam. Lo hará a través de una oferta pública con un precio de US$16 por acción, que se financiará principalmente con nueva deuda y caja disponible.

"Las alanzas no significan otra cosa que poder ofrecer más pasajes más baratos, con un buen servicio y red grande", dijo Cueto en una conferencia telefónica de la que participó La Nacion.

De acuerdo al detalle que dio, la empresa cambiará su participación accionaria. Costa Verde Aeronaútica, la sociedad en la que participa la familia chilena Cueto, mantendrá una participación de 22,5%, mientras que Delta tendrá el 20. Serán los socios más relevantes de la empresa.

La línea aérea norteamericana también invertirá US$350 millones para apoyar la creación de esta alianza. "La salida de One World tiene un costo aproximado de 25 millones de dólares. Además, en la transición que lleva dejar de vender pasajes por una alianza y pasar a otra, va a haber una caída de las ventas. Para eso se utilizará este aporte", explicó Cueto.

Finalmente, Delta adquirirá cuatro aeronaves Airbus A350 de Latam y ha acordado asumir los compromisos de compra de Latam por 10 Airbus A350 adicionales con fecha de entrega a partir de 2020 al 2025. Latam, a su vez, entregará dos sillas en el directorio. "Desde que se produjo la fusión entre Lan y Tam venimos arrastrando un exceso de flota de fuselaje ancho. Delta tomará 14 aviones A 350 que representan 2000 millones de dólares. Nos quita una carga financiera y de caja ya que muchas veces estábamos obligados a volar con estos aviones, más bien forzados a usarlos, a veces en rutas que no son las óptimas. Es una ayuda muy importante", agregó.

El futuro de las millas One World

Uno de los puntos que remarcó el ejecutivo desde Chile es que Latam abandonará la histórica alianza con American Airlines. "Nos llevará unos siete meses salir. Pero quizá lo podamos hacer antes", dijo. Los pasajeros que tengan algún tipo de tramo comprado a través de algunas de las empresas de la alianza mantendrán la conexión aunque, según adelantó, algunos podrán ser derivados a un vuelo de Delta.

Pero quizá la otra noticia es que ya no se podrá volar con Latam y acumular millas en alguna de las grandes alianzas de viajeros frecuentes. Si bien Delta pertenece a Sky Team, la compañía de América latina no ingresará. "Seremos una empresa con un sistema propio, no vamos a entrar a las grandes. Mantendremos nuestra relación con Iberia, British y Quantas, pero no habrá un ingreso a las grandes alianzas", informó el ejecutivo Chileno.

Según comunicaron las compañías, la oferta pública y la alianza estratégica está sujeta a las condiciones habituales de cierre y todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias necesarias.

"Delta espera que la transacción potencie sus utilidades durante los próximos dos años. Además, la transacción no afectará los compromisos financieros que tiene la compañía con sus accionistas, incluyendo la proyección de generar US$4000 millones en flujo de caja y US$3000 millones en retornos a sus accionistas durante 2019.

Para Latam significa despejar los principales dudas sobre su futuro inmediato. "La empresa espera que la transacción mejorará significativamente la generación de flujo de caja, reducirá su deuda futura proyectada en US$2 mil millones hasta 2025 y mejorará su estructura de capital, fortaleciendo su capacidad de implementar su estrategia", comunicó la línea aérea.