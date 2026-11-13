Demandan a Nvidia y a su exCEO Jensen Huang por fraude financiero y ocultar el vínculo con la supuesta espía china

Un frente legal se sumó al desplome bursátil de Nvidia y su ahora exCEO, Jensen Huang. En los últimos días, fueron demandados en los tribunales de California por fraude financiero. El reclamo, impulsado por inversores de la propia empresa, sostiene que la cúpula del gigante tecnológico ocultó deliberadamente la relación extramatrimonial del CEO con una ejecutiva sospechada de espionaje a favor de China.

La Justicia estadounidense habilitó una demanda colectiva (class action) radicada en una corte federal de San José, la cual apunta a que la firma emitió declaraciones engañosas y minimizó los riesgos de contrainteligencia y seguridad nacional que el vínculo representaba para sus negocios.

La mujer en el centro de la escena fue identificada en los documentos judiciales como Alice Huang (o Huang Le), una exejecutiva de Megaspeed. Se trata de una firma con sede en Singapur que compró más de US$4800 millones en chips de Nvidia a lo largo de dos años, por lo que ahora está bajo sospecha de contrabandear tecnología a China para sortear los controles de Washington.

Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, junto a Jensen Huang, ahora ex CEO de Nvidia

El texto judicial, con la carátula de Kistenmacher v. NVIDIA Corporation, sostiene que los ejecutivos de la compañía actuaron con una “temeraria indiferencia a la verdad” al no revelar los verdaderos hechos.

El directorio, que según los demandantes estaba al tanto del vínculo de Huang, falló en su deber fiduciario al no advertir al mercado sobre el riesgo de ese hecho. Así, se habría mantenido artificialmente el precio de la acción NVDA al engañar a los inversores sobre la verdadera situación de la compañía.

La demanda, encabezada por firmas como Glancy Prongay Wolke & Rotter LLP y fechada el 9 de noviembre, busca representar a cualquier persona o fondo que haya adquirido acciones de la tecnológica entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026, y exige una compensación financiera por las pérdidas económicas sufridas.

Los perdedores del derrumbe bursátil de NVDA tienen tiempo hasta los primeros días de enero de 2027 para presentarse ante los tribunales y solicitar adherirse al reclamo.

La crisis corporativa estalló públicamente a principios del mes, cuando el directorio de Nvidia confirmó el inicio de una investigación interna luego de que Huang, cofundador de la empresa, admitiera el affaire ante la inminencia de filtraciones por parte de la prensa.

Nvidia llegó a valer 5,8 billones de dólares en octubre, pero la renuncia de Huang dejó a su cotización por debajo de US$4 billones I-HWA CHENG - AFP

El hecho tuvo un efecto inmediato en Wall Street, donde la empresa anotó caídas cercanas al 9% y perdió miles de millones de dólares en capitalización de mercado en cuestión de horas.

Este jueves, Huang renunció a su cargo como CEO y presidente de la compañía que él mismo cofundó hace 33 años. Su salida dejó temporalmente al mando a la actual directora financiera, Colette Kress, como CEO interina.

El caso se expandió rápidamente por fuera del mundo financiero, en un contexto de una carrera tecnológica y geopolítica entre Washington y Beijing. Es que los microchips de Nvidia son una pieza indispensable del desarrollo militar y de inteligencia artificial de EE.UU., por lo que su gobierno mantiene estrictas prohibiciones de exportación para evitar que la tecnología caiga en manos de potencias rivales.

Ahora, el presunto acceso de una espía china a la cúpula de la empresa líder en chips avanzados está bajo una investigación del FBI. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó haber hablado con Huang para solidarizarse y desestimó las acusaciones de espionaje.

Hasta el momento, Nvidia evitó responder sobre el avance del proceso judicial en California.