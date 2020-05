Depósitos en dólares: por el goteo, caen al más bajo nivel en 42 meses

Depósitos en dólares Fuente: Archivo

Perforaron los US$17.000 millones; tras la reapertura de los bancos salieron US$1242 millones

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020

Los depósitos privados en dólares quedaron a un paso de perforar los US$17.000 millones el último jueves, con lo que cayeron al menor nivel en tres años y medio.

Para algunos, es la continuidad de una crisis de confianza que se disparó luego de las últimas elecciones primarias. Para otros, aquel derrumbe era un ciclo cerrado que la pandemia (y el temor a sus consecuencias económicas) reabrió apenas los ahorristas volvieron a tener acceso generalizado a sus tenencias un mes después de decretada la cuarentena obligatoria.

Lo concreto es que, desde ese momento, los depositantes retiraron de sus cuentas bancarias US$1268 millones, lo que hizo caer el stock total de esas colocaciones de US$18.288 millones a US$17.020 millones (6,9%) y está obligando a los bancos a volver a recortar su oferta de crédito para exportadores ya que las líneas financieras externas quedaron más restringidas con el país coqueteando otra vez con el default.

Al economista Luis Secco no le sorprende la reacción de los depositantes "cuando las autoridades reconocen públicamente que no hay dólares (para justificar la reestructuración de la deuda); no debería sorprender que los depósitos privados en dólares se reduzcan progresivamente", sostiene. "Son reacciones, al igual que el salto de la brecha cambiaria, a las inconsistencias fiscales y monetarias, que generan expectativas de futuras correcciones cambiarias. Y como se trata de un Gobierno que no ha tenido reparos en intervenir muchos mercados y variables, hay agentes privados que prefieren moverse y tratar de anticiparse a los hechos".

Por su parte, el economista Martín Polo explica que "estos depósitos vienen en baja desde las últimas PASO, más allá de la relativa calma de comienzos de año. A la desconfianza parecen haberse sumado algunas necesidades derivadas de la caída de ingresos que provoca la cuarentena, algo alentado en alguna medida por el salto de la brecha cambiaria además".

Los depósitos privados en dólares quedaron reducidos a un nivel mínimo de US$650 millones tras la caída de la convertibilidad, a comienzos de 2003. Pero a partir de entonces crecieron sostenidamente hasta alcanzar los US$14.800 millones a fin de octubre de 2011 antes de que Cristina Kirchner aplicara el primer cepo. Luego el stock creció fuerte en los años de mercado libre hasta tocar un máximo de US$32.500 millones el viernes previo a las últimas PASO. Después vino una corrida que los redujo hasta US$17.900 millones a mediados de diciembre, cuando iniciaron una recuperación que los dejó en US$18.300 millones antes de la cuarentena y el reinicio del goteo.