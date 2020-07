Fuente: Reuters - Crédito: Remo Casilli/File Photo

En un renovado apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno en el marco del proceso de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, reclamó colaboración a los acreedores privados.

La economista búlgara renovó su pedido en el marco de una reunión virtual entre miembros del G-20 y el Club de París, de la que participó además el ministro de Economía, Martín Guzmán. El reclamo de la directora gerente del Fondo fue realizado luego de que el Gobierno mejorara esta semana su oferta inicial a los bonistas que tienen títulos bajo legislación Nueva York.

"Los acreedores privados tienen que ver este como un momento de acción, ver cómo los acreedores y el país pueden unirse", dijo la directora luego de una reflexión en el mismo sentido realizada por el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohamed Al Jadaam. "Y eso es lo que tenemos que buscar: la colaboración entre acreedores y deudores de una manera racional y mutuamente respetuosa. El Banco Mundial y nosotros, haremos nuestra parte por la transparencia de la deuda y por una prudente reestructuración de la deuda", agregó.

No es el primer apoyo público que recibe Guzmán esa semana. "La oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados. Esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible y establezca las bases para un crecimiento inclusivo y duradero en el futuro", afirmó el vocero del FMI, Gerry Rice.

Esta semana, el ministro de Economía enmendó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) la oferta original que había realizado a bonistas con títulos elegibles hasta US$65.000 millones. La propuesta de Guzmán -la cuarta- implica una fuerte suba del valor presente neto (VPN) a tasa de descuento 10% (llega a US$53 centavos por dólar), respeta los indentures (prospectos originales) de 2005 y 2016, establece un piso mínimo de participación del 50%, y reconoce intereses caídos, entre otras mejoras.

El Fondo es el principal acreedor institucional de la Argentina. Por el Stand-By (SBA) firmado por Mauricio Macri, el organismo desembolsó ya US$44.000 millones en el país. Esto acrecienta el interés del FMI en el cierre de una negociación que le permitirá al Gobierno aliviar sus servicios de deuda por US$50.000 millones en ocho años y enfrentar los pagos al organismo, que -según sus propias reglas internas- no acepta quitas de deuda. El Ejecutivo, en tanto, planea lograr un nuevo programa con el Fondo para reprogramar esos pagos.

Guzmán ahora espera que los dos comités de acreedores más duros en la negociación (AdHoc y Exchange) acepten la oferta oficial y se sumen a un acuerdo antes del 4 de agosto próximo. Sin embargo, en el Ministerio de Economía esperaban un rechazo a la propuesta, sobre todo de Blackrock, el fondo de inversión más grande del mundo dirigido Larry Fink.

"Han habido algunas rondas de negociación, hemos hecho una oferta inicial en línea con las evaluaciones del FMI, una serie de acreedores la aceptaron pero otros no, así que continuamos con las negociaciones", dijo ayer el ministro en el panel Economía de la inclusión en el mundo del Coronavirus: políticas para una recuperación sostenible, organizado por la Universidad de Oxford. "La Argentina esta primera junto con Ecuador en probar esto. La Argentina no busca innovar, sino que busca resolver sus problemas. No podemos deshacer el progreso que se ha logrado respecto del lenguaje utilizado en los contratos de deuda. El grupo Ad-Hoc nos pidió que quitemos términos estándar que el mercado ha adoptado", completó.