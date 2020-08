Deuda. El Gobierno abrió formalmente la negociación con el FMI

Miguel Pesce, presidente del Banco Central; Martín Guzmán, ministro de Economía, y Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI, dieron por iniciadas las consultas con una carta

A días de cerrar las tratativas con los acreedores privados con títulos argentinos en dólares bajo legislación extranjera -será pasado mañana- el Gobierno abrió hoy formalmente las negociaciones para sellar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), discusión que espera terminar en el primer cuatrimestre de 2021.

Luego de una charla telefónica del presidente Alberto Fernández con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, los representantes del Gobierno ante el organismo multilateral, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el representante del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; y el presidente del Banco Central (Miguel Pesce) dieron por iniciadas las consultas con una carta en la que cuestionaron el acuerdo cerrado entre el organismo y Mauricio Macri por el que se desembolsaron US$44.000 millones; destacaron el crecimiento del déficit fiscal en medio de la pandemia y las medidas para contenerla, y prometieron tomar "cualquier medida adicional" para lograr "estabilidad" macroeconómica y financiera.

Esta última promesa se da en momentos en que el Gobierno analiza el futuro del dólar "ahorro" en medio de una creciente brecha entre las cotizaciones alternativas a la oficial, debate una reforma tributaria para incrementar sus ingresos y presentará el Presupuesto 2021. Una de las cuestiones a desentrañar a futuro será si estas cuestiones, por separado, sirven al staff del organismo para dar una previsión de la situación fiscal, monetaria, cambiaria y financiera de la Argentina en el mediano plazo. Es el plan macreconómico que reclaman los privados. Básicamente, el Gobierno debe explicar cómo crecerá y cómo financiará esa expansión.

"Durante la conversación con Georgieva, el Presidente remarcó la necesidad de que el futuro programa entre Argentina y el FMI, respete los objetivos de la recuperación económica y resolver los problemas sociales más acuciantes", informó un comunicado de Economía. Se esperaba también que hubiera alguna declaración desde Washington más tarde.

"Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI, y coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior y el Fondo", dijo el Presidente en un lanzamiento de inversiones esta mañana en una planta de Newsan. "Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido", agregó.

Tras el encuentro en Olivos, Guzmán y Chodos partieron hacia Hacienda para firmar, junto al Pesce, una carta dirigida a Georgieva para dar inicio formal al diálogo. Guzmán marcó el eje rector que tendrá la negociación: "No hay estabilización posible sin recuperación económica". Pesce sostuvo: "Es necesario que el próximo programa tenga presente la estabilidad como el crecimiento de la economía, del crédito y del mercado de capitales local".

"En esta instancia, quisiéramos contactarnos con Ud, después de más de 9 meses de un fructífero trabajo colaborativo", comienza la carta de Guzmán y Pesce. "En efecto, estamos muy complacidos de la relación de colaboración que construimos conjuntamente con su equipo. Durante este tiempo fuimos capaces de comprender la perspectiva del otro, y hacer fuerza por el objetivo mutuo de la sustentabilidad de la deuda", explicaron. El Fondo Monetario fue un aliado clave del Gobierno -el país es uno de los principales deudores del organismo internacional- para lograr un alivio en la deuda con los acreedores privados.

"También le estamos escribiendo para requerirle formalmente la iniciación de las consultas para acordar un nuevo Programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado acuerdo 'Stand By de 2018' (SBA). En tal sentido, quisiéramos realizar unas breves observaciones", dijeron y comenzaron con una enumueración de las mismas.

Guzmán y Pesce admitieron que entre 2017 y 2019, el país redujo el déficit fiscal primario del 3,8% al 0,9% del producto interno bruto, mientras que el déficit de cuenta corriente cayó del 4,8% al 0,9% del producto interno bruto. "A pesar de que la Argentina cumplió con dichos criterios de cumplimiento establecidos en el SBA, la fuga de activos denominados en pesos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública", cuestionaron y agregaron: "La actividad económica se contrajo por un 2,6% y un 2,1% durante 2018 y 2019 respectivamente, y la inflación del índice de precios al consumidor marcó respectivamente un 47,6% y un 53,8% para 2018 y 2019; ello combinado con una contracción monetaria sin precedentes".

"Desde diciembre de 2019, cuando asumió la nueva administración, implementamos un conjunto diferente de políticas diseñadas para prevenir una caída mayor de la producción, y el empleo, reducir la inflación, restaurar la sustentabilidad de la deuda externa y pública, y crear las condiciones para facilitar la remoción, a su debido tiempo, de las restricciones al acceso al mercado de cambios oficial", indicaron Guzmán y Pesce. "Para fortalecer el mercado de capitales doméstico, redujimos gradualmente las tasas de interés monetarias, en línea con una inflación decreciente, pero manteniéndolas en terreno real positivo; al tiempo que logramos mayores niveles de refinanciación del segmento de deuda denominado en pesos", agregaron.

"Desde el 21 de enero de 2020, oportunidad en que anunciamos nuestra intención de iniciar el proceso de reestructuración de deuda, hemos estado negociando con nuestros acreedores en buena fe", señalaron sobre las tratativas con los acreedores privados que cierra el próximo viernes. "Esperamos completar pronto el proceso de restructuración de deuda con bonistas, obteniendo amplia aceptación y consolidando un acuerdo consistente con la sustentabilidad de la deuda del sector público, así como con la recuperación económica. En paralelo con la restructuración de los instrumentos de deuda bajo ley extranjera, mantuvimos nuestro compromiso con el tratamiento equitativo para los bonistas del segmento local de la deuda pública denominada en moneda extranjera", dijeron.

El ministro y el presidente del BCRA actualizaron la situación sobre el impacto social y económico del Covid-19 en la Argentina. "La producción se contrajo aproximadamente un 20% en el segundo trimestre de 2020", estimaron y remarcaron las medidas de contención tomadas por el Gobierno. "El esfuerzo de éstas políticas y la reducción de la recaudación impositiva asociada a la pandemia del Covid-19 incrementaron el déficit fiscal primario, que alcanzó el 3,3% del producto interno bruto durante el primer semestre de 2020", señalaron.

"Como consecuencia de la incapacidad del SBA anterior para restaurar tanto la confianza como para generar robustez a través de un incremento del nivel de reservas internacionales, enfrentamos importantes necesidades de balanza de pagos para el período 2021-2024, mayormente asociadas con la previa adquisición del FMI de alrededor de 31.910 millones de DEGs (Derechos Especiales de Giro)", remarcaron poniéndole un número a la deuda de corto plazo con el organismo multilateral. "En este contexto, requerimos formalmente asistencia financiera bajo un Programa con el Fondo Monetario Internacional, e invitamos al staff a una misión para comenzar las conversaciones", agregaron los funcionarios.

"Esperamos que las conversaciones y el nuevo Programa no repitan lo que la actual administración considera que fueron los defectuosos presupuestos del programa de 2018. A tal fin, es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de la Argentina, y esperemos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones", estimaron.

"Planeamos establecer políticas consistentes para lograr los objetivos del programa de estabilidad financiera y macroeconómica, y tomaremos cualquier medida adicional que se requiera a tal fin", indicaron en momentos en que el Gobierno prepara una reforma tributaria, se debate la continuidad del dólar ahorro y se trabaja en el presupuesto 2021. "Proveeremos al staff del FMI con toda la información que sea necesaria para la implementación del programa", cerraron la carta Guzmán y Pesce, que saben que en el organismo todavía piden un plan.