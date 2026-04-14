Deuda en pesos: con mayor espalda, la apuesta oficial ahora es alargar plazos

El Ministerio de Economía buscará mañana refinanciar los $8,3 billones de deuda que le vencen en los próximos días, en un contexto favorable de mercado, que —junto a una tenencia de resguardo mayos a los $6 billones que cubriría casi dos tercios del compromiso— lo lleva a redoblar su apuesta por alargar los plazos de colocación, que tanto se habían acortado en las elecciones pasadas.

Como parte de esa estrategia —de hecho— vuelve a ofrecer, por segunda vez consecutiva, un canje voluntario de títulos ajustados por inflación (TZXD6 y TZXM7) o colocados a tasa variable Tamar (TTS26) por instrumentos similares, pero con vencimientos de entre un año y un año y tres meses posteriores a la fecha original de caducidad de cada uno de ellos, para trasladar todo hacia 2028, es decir, a un período que supera el actual mandato de la administración Milei.

Federico Furiase, secretario de Finanzas LN+

Será un test importante porque, a precios de mercado, el valor efectivo del TZXD6 asciende a $40,3 billones y, aunque se estima que un 80% está en manos de entes oficiales (BCRA, FGS, Banco Nación), supera ampliamente a los $4,2 billones del TZXM7 y a los $5,4 billones en circulación del TTS26 (de los cuales un 24% está en el FGS).

Con “tasas reales en niveles mínimos”, la intención oficial —muy visible— es “extender duration en moneda local más allá del fin del mandato actual para intentar rollear vencimientos en pesos fuera del horizonte político inmediato, consolidando una curva más larga y reduciendo riesgos de refinanciamiento de corto plazo", interpretaron desde Delphos Investment. La lectura alude a un menú de instrumentos que ofrece posicionamientos de entre 501 y 1076 días, con la excepción de la Letra Capitalizable (Lecap), que vence a mediados de agosto.

El menú de instrumentos en pesos que se ofrece Compumar

“Sin duda, la compresión de las curvas en pesos durante las últimas semanas y la estabilidad favorecen la toma de duration y el Tesoro busca aprovecharlo para colocar deuda a mayores plazos, a la vez que se apoya en los confortables niveles de liquidez. No se trata de una licitación desafiante, ya que la carga de vencimientos es inferior al promedio que afrontó el Tesoro desde 2025 (en pesos constantes) y hay liquidez en el mercado. Además, el amplio menú de instrumentos sugiere que el Tesoro buscará esterilizar parte de la emisión vinculada a las compras de divisas del BCRA, que asciende a $1,6 billones en lo que va de abril”, acotó un informe especial de Facimex Valores dedicado al tema.

El menú ofrecido al mercado está constituido por seis títulos: uno a tasa fija (Lecap), dos a tasa variable (Tamar), otros dos con capital ajustable por CER (inflación: Lecer y Boncer) y una letra larga indexada al dólar oficial (dollar-linked), con vencimiento a mediados de 2028.