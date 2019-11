La moneda brasileña perdió un 6% en noviembre; "no me preocupa la suba del dólar", dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes; el cambio de escenario y su efecto para la industria argentina, el turismo y la inflación Crédito: REUTERS

El movimiento es breve, pero constante. En Brasil, principal socio comercial de la Argentina, el real continúa devaluándose y hoy opera a 4,27 por dólar, el récord nominal para esta moneda desde su creación, en 1994.

El salto se precipitó este mes. A comienzos noviembre, un dólar en Brasil equivalía a 4 reales. Desde entonces, inició una depreciación paulatina que acumula un 6% en las últimas 26 jornadas.

Como consecuencia de este movimiento, también cambia la relación entre el real y el peso argentino, que hace semanas se encuentra planchado producto del cepo cambiario que limita la demanda de dólares en el mercado local.

A comienzos de noviembre, un real equivalía a casi 15 pesos, y hoy esa paridad cayó a $14,02, en una dinámica que despertó el interés de muchos argentinos por viajar al país más grande de América latina.

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri tienen previsto encontrarse en Brasil el 5 de diciembre, en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur; es incierto el futuro del bloque económico regional Fuente: Archivo - Crédito: AFP

"En los últimos años, Brasil tiene tendencia a la apreciación real, con un tipo de cambio que se mueve por debajo de la inflación, y esta última devaluación compensa de alguna manera ese proceso. Brasil tiene tasas de interés bajas y crecimiento bajo, con lo cual es lógico que tienda a un tipo de cambio más alto de lo que traía", explica Martín Kalos, economista jefe de Elypsis, en referencia al movimiento cambiario de las últimas semanas en Brasil.

"Hay tendencia a una dolarización de carteras, que es menor que en Argentina pero existe. En ese contexto, es razonable pensar que el real pueda sostenerse en un nivel como el actual o devaluar algo más, pero eso va a depender de la especulación y del conjunto de políticas económicas que aplique el gobierno", añade Kalos.

En el gobierno brasileño, mientras tanto, no ven con preocupación el movimiento devaluatorio del real. "Es bueno acostumbrarse a un tipo de cambio alto por algún tiempo", dijo hoy el liberal ministro de Economía, Paulo Guedes, en un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"No me preocupa la suba del dólar. Por el contrario, creo que es comprensible porque la tasa de interés básica está en 5%. Cuando hay una política fiscal más fuerte y tasa de interés baja el cambio de equilibrio es más alto. Brasil es ahora un país interesante, con tasas bajas y eso permitirá la inversión y el reinicio del crecimiento", añadió el funcionario, entusiasmado acerca de una dinámica que otorga mayor competitividad externa para la producción brasileña.

Antes de las PASO, el 9 de agosto, el dólar en la Argentina equivalía a $46,55 y la relación entre el peso y el real era de 11,50 a uno Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Inversamente, la devaluación del real puede representar un desafío para la Argentina. Brasil es el principal destino de las exportaciones locales, y un abaratamiento de su moneda implica una pérdida de competitividad para los productos locales. En otras palabras, lo que fabrican las empresas argentinas es más caro para el consumidor brasileño, mientras que se abarata la posibilidad de que turistas argentinos pasen sus vacaciones en aquel país. En este contexto, ¿qué puede pasar con la economía de Brasil? ¿Cómo puede afectar a la Argentina?

Devaluación del real: el impacto local

Según economistas consultados por LA NACION, el movimiento del real es aún prematuro para proyectar efectos sobre la economía argentina, aunque la tendencia puede condicionar la relación bilateral en el mediano plazo. Sebastián Martínez, economista de Abeceb, expuso que la devaluación del real "todavía es bastante acotada, pero no sabemos cuánto va a durar". Para el economista, los dichos de Guedes se pueden interpretar como una señal de "vía libre para que no haya intervención del Banco Central".

" Brasil no tiene ninguna condición para caer en una crisis. Están alejados de un problema de deuda y las expectativas de crecimiento para 2020 vienen mejorando, algo que no ocurría desde 2015. No tiene inflación y nadie piensa que el real está atrasado. Esto no va a ser un espiral y el Banco Central tiene reservas - según el FMI eran de US$369.836 millones en octubre de 2019- y podría subir la tasa de interés en el peor de los casos", expresó, a la vez que agregó que " n i para Brasil es una crisis cambiaria ni de confianza ni para nosotros significa perder mercados. Lo que determina los flujos comerciales tiene más que ver con la dinámica de la economía más que con la competitividad cambiaria".

Según Rajnerman, la depreciación del 6% que tuvo el real queda relativizada por el movimiento del peso argentino en el segundo semestre del año. Antes de las PASO, el 9 de agosto, el dólar en la Argentina equivalía a $46,55 y la relación entre el peso y el real era de 11,50 a uno. Tras la derrota del oficialismo en las PASO, el dólar pasó los $60 (se devaluó casi un 30%) y la relación peso-real subió a 14 a uno. "Si la devaluación del real llega a ser la mitad o un cuarto de la que tuvo el peso argentino desde agosto, ahí sí preocupa", afirmó el economista.

Para la Argentina, Brasil es el mayor socio comercial. En los primeros 10 meses de 2019, según información del Indec Fuente: Archivo

Para la Argentina, Brasil es el mayor socio comercial. En los primeros 10 meses de 2019, según información del Indec, las ventas argentinas hacia ese país totalizaron US$8601 millones (cayeron 7%), mientras que las importaciones alcanzaron los US$8719 millones (se desplomaron un 38%).

El combo de devaluación del peso y recesión permitió achicar el déficit comercial entre ambos países. Según el Indec, en los primeros 10 meses de 2010 ese rojo superaba los US$4732 millones, mientras que en igual período de 2019 asciende a US$118 millones.

"Brasil produce soja, maíz y trigo. En esos productos compite con nosotros y si se abaratan los costos en Brasil podría ser un problema. Pero por otra parte, la industria más importante es la automotriz. Son productos donde hay más fidelidad y no está tan presente el precio como sí la calidad o la marca. Por eso es importante sostener el vínculo comercial con Brasil", argumentó Rajnerman.

Allí radica una de las claves de la importancia de Brasil para la Argentina: es destino del 36% de sus exportaciones de la manufacturas de origen industrial, los productos de mayor valor agregado. Según el Indec, en los primeros 10 meses de 2019, ese rubro representó un total de US$5664 millones.

En ese contexto, Kalos adviertió que más allá del valor del real, Argentina podría beneficiarse de un incremento en el nivel de actividad económica en Brasil. " Lo más importante para Argentina en términos de tracción de sus exportaciones es que Brasil crezca. Una devaluación del 5% del real tiene un efecto limitado, más allá de que impacte en algunos rubros como los servicios o en economías regionales. Si con esta devaluación del real Brasil crece a Argentina le conviene", concluyó Kalos. Según el FMI, el PIB brasileño crecerá 0,9% este año y proyecta un 2% para 2020.

