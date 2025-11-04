Día del Bancario: cómo funcionan los bancos el 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre se conmemora en todo el territorio nacional el Día del Bancario, una fecha que implica el cierre de las sucursales de todas las entidades financieras que operan en el país. Con motivo de este feriado sectorial, no se presta servicio ni atención al público, y los trabajadores del rubro gozarán de un día de descanso. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos anticipar o posponer cualquier trámite u operación bancaria que requiera la presencia física en una sucursal o la atención personalizada de un empleado.

Aunque las puertas de los bancos permanezcan cerradas, la actividad financiera no se detiene por completo. La operatoria online a través de las aplicaciones móviles de los bancos y el homebanking estará plenamente habilitada para los usuarios. Esto permitirá realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales desde cualquier dispositivo conectado a internet. Asimismo, los cajeros automáticos de todas las redes funcionarán con normalidad para extracciones y otras operaciones básicas. Es importante recordar que las transacciones y operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se liquidarán y procesarán el siguiente día hábil. Además, como alternativa para obtener efectivo, los ciudadanos contarán con la posibilidad de realizar extracciones en diversos locales no bancarios, como supermercados y farmacias, que operarán bajo sus horarios usuales.

¿Qué se celebra el 6 de noviembre?

La celebración del 6 de noviembre tiene un profundo significado histórico para el sector. Esta fecha conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector financiero. Desde aquel momento, el convenio colectivo de trabajo del rubro establece, en su artículo 50, que el Día del Bancario debe regir con las mismas normativas aplicables a los feriados nacionales, asegurando así el derecho al descanso de los empleados.

Además del día libre, los bancarios de todo el país reciben un reconocimiento económico. Se estila el pago de un bono especial específico para esta jornada.

Los orígenes de esta significativa fecha se remontan a hitos clave en la lucha por los derechos laborales. La historia recuerda la primera huelga de bancarios en Argentina, que tuvo lugar el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. El conflicto se inició en el Banco Provincia, liderado por los delegados Vicente Ventura y Jorge Alvear, con el objetivo primordial de obtener el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, una entidad precursora de la Bancaria, fundada días antes, el 12 de abril, en una asamblea que reunió a 3500 trabajadores. Aunque la protesta se extendió a otras entidades, los mayores éxitos se lograron en el Banco Provincia, donde se aceptaron la mayoría de los reclamos.

Un paso fundamental para las condiciones laborales fue la creación, en 1923 y bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y de seguros, mediante la Ley 11232. Este progreso sentó las bases para la posterior fundación de la Asociación Bancaria el 6 de noviembre de 1924, fecha que hoy se celebra como el Día del Bancario, un símbolo de conquistas laborales y organización gremial.

Cómo se paga el Día del Bancario

Según la más reciente actualización salarial del sector, el monto correspondiente al Día del Bancario quedó fijo en $1.708.032,46, un beneficio que acompaña la celebración.

