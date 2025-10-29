Por qué no hay bancos el 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Bancario y, por ello, las sucursales de todos los bancos que operan en el país cerrarán sus puertas y no habrá atención al público.

Esto se debe a que la jornada tiene categoría de feriado para el sector y los trabajadores del rubro gozan de un día de descanso, por lo que será necesario anticipar o posponer aquellos trámites u operaciones específicas que requieren de la atención del personal bancario.

Cada 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario

Esta fecha conmemora la constitución de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, en 1924. Desde entonces, el convenio colectivo del rubro estipula en su artículo 50: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.

Aunque los bancos no brindarán atención al público durante este día, sí estará habilitada la operatoria online y los cajeros automáticos.

Los usuarios podrán realizar pagos y transferencias usando la aplicación del banco en el teléfono móvil o a través del homebanking. A su vez, como ocurre cada año para esta fecha, las operaciones con vencimiento ese mismo día se liquidarán el día siguiente.

Los ciudadanos también cuentan en esta fecha con la posibilidad de hacer extracciones en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.

Los bancarios reciben un bono especial por su día

Además, el Día del Bancario se estila el pago de un bono específico para los empleados del sector que se desempeñan en todo el territorio nacional. De acuerdo a la más reciente actualización salarial, el monto correspondiente al Día del Bancario quedó establecido en $1.708.032,46.

Los orígenes del Día del Bancario

El aniversario de la Asociación Bancaria sirve también para recordar la historia que condujo a su fundación.

Este día recuerda la primera huelga de bancarios que hubo en la Argentina, el 19 de abril de 1919, cuando el país era gobernado por Hipólito Yrigoyen. El conflicto comenzó en el Banco Provincia, con protestas lideradas por los delegados Vicente Ventura y Jorge Alvear, que entre otros objetivos buscaban el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, entidad antecesora de la Bancaria que había sido fundada en una asamblea con 3.500 trabajadores el 12 de abril.

La protesta se extendió a otros bancos, pero los mayores éxitos fueron conseguidos en el Banco Provincia, donde se aceptaron la mayoría de los reclamos. En 1923, ya en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, se creó a través de la ley 11232 la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y de seguros, lo que significó un avance en las condiciones laborales que se sintetizaría con la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924, y por la que se conmemora el Día del Bancario en la Argentina.