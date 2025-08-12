Día del Niño: descuentos, ofertas y promos para conseguir el mejor regalo
Muchas entidades financieras del país tienen beneficios que los adultos pueden aprovechar para la celebración de los más pequeños
El domingo 17 de agosto es el Día del Niño 2025. Esta es una fecha en la que se celebran las infancias en la Argentina. En el país se estila organizar una reunión familiar junto a los más pequeños y realizarles un regalo. Es por eso que muchas familias buscan descuentos, ofertas y lugares donde conseguir el mejor regalo para esta fecha tan especial.
Este año, el tercer domingo de agosto también es feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín. Además, la jornada coincide con un fin de semana largo, dado que el Gobierno estableció el viernes 15 de agosto como un día no laborable con fines turísticos.
Día del Niño: descuentos, ofertas y dónde conseguir el mejor regalo
La mayoría de los comercios y entidades financieras ofrecen descuentos a sus clientes. A continuación, un listado de algunas de las promociones que se pueden aprovechar para hacer compras por el Día del Niño:
- Club La Nación: brinda hasta un 30% de descuento en marcas como Alparamis, CD Market, Kids Point, Miñoqui, Baires It, Bukito, Other, Creciendo, Loló para chicos, Snowcell, GoSmart, El Imaginario, Tienda Rasti, Ciudad Rayuela, Magdalena Esposito, entre otros.
- Banco Nación: hasta el 17 de agosto, los usuarios de esta entidad tienen en comercios adheridos un 25% de descuento en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías y con posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés. Además, quienes paguen con Mastercard, obtendrán un 10% adicional de descuento. Hasta el jueves se suma el beneficio de 6 cuotas sin interés y, quienes cobren su sueldo en el banco, tienen un 5% extra de descuento.
- Banco Provincia: el sábado 16 de agosto hay 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes, perfumerías, jugueterías, bicicleterías y librerías comerciales. Este beneficio solo aplica con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $20.000 por transacción. Válido en compra presencial y online, en comercios adheridos.
- MODO: tiene un 20% de reintegro en comercios adheridos, con su aplicación o pagando con QR en la app del banco. Las ofertas son válidas hasta el 16 de agosto.
- Naranja X: ofrece promociones en categorías como cines, juguetes, bicicletas, electrónica y ropa. Tiene ofertas como 14 cuotas sin interés en productos seleccionados del 11 al 17 de agosto, y hasta 12 cuotas sin interés cualquier día. Además, hay descuentos específicos como un 25% de descuento más hasta 5 cuotas con un tope de $20.000 del 15 al 17 de agosto, y un 20% de descuento más Plan Z con un tope de $20,000 los días 15 y 16 de agosto. También se puede obtener 2x1 en entradas compradas online todos los días y 3 cuotas sin interés con Plan Z en supermercados.
- Mercado Libre: tiene hasta 40% de descuento en deportes (con 18 cuotas sin interés), juegos y juguetes (con 12 cuotas sin interés en estas categorías).
