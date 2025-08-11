Ideas para festejar el Día del Niño en casa o al aire libre

El Día del Niño, que se celebra este 17 de agosto, es una fecha ideal para celebrar, divertirse y conectar en familia. Por eso, si estás buscando planes, ya sea en casa o al aire libre, prestá atención a estas recomendaciones.

Ideas para festejar el Día del Niño en casa

Ver películas en familia es una opción muy interesante MoMo Productions - Digital Vision

Un festejo en casa puede ser tan divertido y emocionante como uno al aire libre. La clave está en la creatividad y en la adaptación a los gustos de los niños. Algunas ideas para festejar esta fecha podrían ser:

Maratón de películas temáticas: organizar una tarde de cine en casa. Elegir películas infantiles, preparar pochoclo, almohadones y mantas para crear un ambiente cómodo. Se puede incluso armar entradas de cine caseras y un “candy bar” para una experiencia más realista.

Tarde de juegos de mesa: sacar los juegos de mesa clásicos como el UNO, el Jenga o el Ludo puede ser una buena idea. Los juegos de cartas o de ingenio son una excelente forma de pasar tiempo con los más pequeños.

Sesión de cocina en familia: elegir una receta sencilla, como galletas con formas, brownies o pizzas caseras. El proceso de amasar, decorar y luego disfrutar de lo cocinado es una actividad que a los niños les encanta y de la que se sentirán orgullosos.

Campamento indoor: armar una carpa con sábanas y sillas en la sala de estar, preparar linternas y contar historias de fantasmas. Un picnic en el interior de la carpa le dará un toque único a la jornada.

Ideas para festejar el Día del Niño al aire libre

Los parques temáticos son una opción ideal para los niños Tecnópolis

Salir al aire libre para festejar el Día del Niño es otra opción. El contacto con la naturaleza, el sol y el aire fresco siempre son aprovechados por los más pequeños.

Picnic en el parque: preparar sándwiches, jugos y frutas, elegir un espacio verde cercano y organizar un picnic. Puede ser divertido llevar una pelota o juegos para divertirse en el pasto. Es una manera sencilla y económica de disfrutar de un día diferente.

Búsqueda del tesoro: diseñar un mapa con pistas y escondan un "tesoro" (puede ser una caja con chocolates o un juguete) en algún rincón del jardín o del parque. Los niños disfrutarán de la emoción de descifrar los acertijos y encontrar el premio.

Deportes en equipo: organizar un partido de fútbol, vóley o básquet con amigos y vecinos. Si el grupo es grande, se pueden armar equipos mixtos de niños y adultos para fomentar la participación de todos.

Visita a un zoológico o parque temático: para un plan más elaborado, se puede visitar un zoológico, un acuario u otro lugar con actividades. Los niños sin duda podrían maravillarse con los animales y se divertirán en las distintas actividades que ofrecen estos lugares.

Cuándo es el Día del Niño

En Argentina, el Día del Niño se celebra el 17 de agosto. Es una oportunidad perfecta para honrar la niñez, promover sus derechos y, por supuesto, disfrutar de un día de juegos y alegría junto a los más pequeños.

Este año, el tercer domingo de agosto también es feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín. Además, la jornada coincide con un fin de semana largo, dado que el Gobierno estableció el viernes 15 de agosto como un día no laborable con fines turísticos. Igualmente, no todos podrán disfrutar de este día extra de descanso porque es el empleador quien decide si sus trabajadores se pueden tomar el día o si deben asistir a sus puestos de trabajo.

El clima para el fin de semana, según Diego Angeli

El clima para este fin de semana, según Diego Angeli Windy

El sábado podría marcar el regreso de las lluvias, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con viento del sudeste y muy inestable a partir de la tarde. Se estiman 15ºC de máxima y precipitaciones aisladas por la noche. Habrá que estar atento a nuevas actualizaciones si tiene algún plan al aire libre.

El domingo mantendría el viento frío y la nubosidad, pero sin previsión de precipitaciones.