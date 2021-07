Diana Mondino: “Si no quieren que el país se convierta en Haití hay pequeñas cosas por hacer”

CORDOBA.- La economista Diana Mondino coincide con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en que la Argentina puede crecer por las exportaciones, pero advierte: “Tenemos el tipo de cambio fijo, administrado, diferencial, retenciones, obligación de liquidar divisas, todo ese tipo de restricciones. ¿De qué me hablás de que las exportaciones van a crecer? Tenemos tantas restricciones que con que saques algunas hay posibilidades de volver a crecer”.

“Si esta gente no quiere que el país se convierta en Haití -agregó- hay pequeñas cosas que se pueden hacer sin perder ninguna de sus banderas”. En esa línea apuntó a permitir el libre movimiento entre obras sociales (”ayer fuimos al revés” dijo en referencia al decreto que limita los pases por un año), modificar cargas a transacciones de capital y cambiar procedimientos en la AFIP.

Mondino admitió que son medidas “pequeñas” pero que van en la dirección de que la economía no implosione, que las empresas “puedan pagar el salario a fin de mes” y que “no sigan desapareciendo eslabones”.

La exdirectora para Latinoamérica de Standard & Poor’s y actual integrante del directorio de Loma Negra y Banco Roela habló ante empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba y planteó que el camino para crecer es “dejar de gravar en la forma en que se está haciendo ahora, no reducir la recaudación, sino la forma”. También exportar.

“No pido un Estado eficiente, menos corrupto… eso tal vez algún día venga. Eso tarda y la Argentina necesita empezar a crecer ya mismo”, sostuvo, y subrayó que “sin capital de trabajo ni inversión es difícil salir. Atacar el capital es atacar el trabajo; hoy tampoco hay acumulación de capital humano”, agregó.

Recordó que en todas sus presentaciones Kulfas habla de aumentar exportaciones, al igual que Fernández en su discurso inaugural de 2019, pero “instauró nueve emergencias administrativas: laboral, previsional, emergencia tarifaria, de todo. ¿Si estamos en emergencia cómo vamos a aumentar?”.

Sobre el dinero de los argentinos fuera del sistema, Mondino indicó que “no hay un incentivo para volver” y le pidió al Gobierno que, al menos, “no lo amenace con ponerle de nuevo el impuesto solidario, que no es nada solidario. Hay una fenomenal carga impositiva sobre todo lo que parezca capital”.

Mondino subrayó que el Gobierno debería trabajar sobre los tributos que afectan la producción y no sobre los que permiten trabajar: “Hay que modificar la forma en que se cobran los impuestos porque el Ejecutivo no puede cambiarlos sin pasar por el Congreso, [hay que pensar] como hacer una cuenta fiscal única para compensar créditos y débitos fiscales, y devolver rápidamente IVA a exportadores. Con solo eso ya tendríamos más capital de trabajo para algunas empresas”.

A su entender, a las elecciones legislativas se llegará “rengueando, como estamos ahora, con un nivel de actividad que lentamente se va recuperando pero no mucho más”. Sobre la mayor cantidad de dinero que el Gobierno está volcando al mercado, ratificó que “si no hay producción es inflación”.

Por último, la economista no espera mejoras de inversión “no sólo por las expectativas”, sino por el alto nivel de capacidad ociosa existente en todos los sectores. “Para que haya mejoras en el empleo y en el salario es imprescindible que aumente la productividad. Subir el salario por decreto no es el camino; a menos que haya un salto en la productividad, no mejorará el salario real”, mencionó, e indicó que como cerca del 30% de la recaudación del país depende de cargas al trabajo, para las nuevas contratacionese se podrían eliminar esos impuestos por un tiempo.

