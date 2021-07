Digital Innovation Week: vuelve el evento de innovación digital más importante de Latinoamérica

Métricas, Nube, Big Data, Migración y Ciberseguridad -entre otros temas de innovación digital-son cada más corrientes dentro de las organizaciones públicas y privadas que deben mejorar sus procesos a medida que el mercado desarrolla cada vez mayor velocidad y se vuelve más exigente y competitivo.

Sobre estas nociones y su aplicación concreta en diferentes startups, grandes empresas y diversas instituciones del Estado se disertará durante la segunda Digital Innovation Week (DIW), uno de los encuentros digitales y gratuitos más importantes de América Latina.

Organizado por la multinacional tecnológica TIVIT, los siete webinars de este año irán del 3 al 31 de agosto y contarán con la participación de más de 30 especialistas preparados para compartir su experiencia y casos de éxito en un evento dirigido a empresas públicas y privadas, partners, líderes de nube pública, cámaras de comercio, startups y universidades provenientes de países como México, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Los webinars acogerán temáticas que profundizarán en la implementación, aplicación y ejecución de nuevas tecnologías y, fundamentalmente, en el impacto que han tenido en una coyuntura de pandemia. Nuestro propósito es promover espacios de conversación donde participen expertos en temas tecnológicos y académicos, capaces de analizar a fondo los beneficios de la apropiación tecnológica en el mundo empresarial." Iván Souza, Country Manager de Argentina para TIVIT.

DIW 2021 está dirigido a gerentes, directores, CEOs, estudiantes universitarios, comunidades de egresados y agremiaciones de América Latina y cuenta con el patrocinio de AWS y Microsoft.

Se espera que esta nueva edición supere los 2.000 inscriptos en un encuentro que a esta altura ya es un clásico de los adelantos digitales en la región y que contará además con el apoyo de los grandes jugadores del mercado como Microsoft, Google, AWS y Citrix, entre otros.

El año pasado, la primera edición de DIW se desarrolló con cinco webinars, con el apoyo de más de 20 speakers y profundizó en diferentes tópicos de la digitalización; contó con más de 1.200 asistentes, entre los que se cuentan más de 450 C-Levels de Latinoamérica.

Asimismo, arrojó un balance positivo de sus interacciones, con más de 80.000 visualizaciones en el sitio web del evento y alrededor de 4 millones de personas alcanzadas a través de los medios de comunicación.

DIW 2021 se transmitirá por una plataforma de streaming dispuesta en su totalidad al evento y por diversos canales como las redes sociales de TIVIT, la multinacional tecnológica presente en el mercado desde hace 20 años y que opera en diez países de América Latina. Ofrece respuestas y soluciones personalizadas que impactan en el negocio y en la rutina de empresas y personas a través de sus líneas Digital Business, Cloud Solutions, Technology Platforms, Digital Payments y Cyber Security.

Con el uso de tecnologías emergentes, alianzas tecnológicas y servicios innovadores, TIVIT Latam apoya a sus clientes provenientes de diversos sectores como servicios financieros, utilities, retail, manufactura, oil & gas, entre otros, en el viaje de la transformación digital.

Cómo inscribirse al Digital Innovation Week (DIW) 2021:

Los participantes deben inscribirse en el siguiente link: https://latam.tivit.com/digital-innovation-week-2021#formulario

Agenda:

El evento abordará centrará su serie de siete webinars en tres tópicos: soluciones Cloud, Transformación Digital y ciberseguridad. Para ello, se creó un calendario de sesiones estratégico que comprende los días 3, 5, 10, 12, 17, 26 y 31 de agosto, y los horarios por país siempre serán los mismos: 9:00 a.m. para Colombia, Perú, Panamá y México; 10:00 a.m. para Chile y Paraguay; y 11:00 a.m. para Argentina y Uruguay.

3 de agosto: Aprendizajes de la transformación digital, después de un año de pandemia.

5 de agosto: Los beneficios del Cloud Journey para las Startups.

10 de agosto: Gobierno, Planificación e Implementación de Big Data &; Analytics en grandes organizaciones.

12 de agosto: La evolución de los Escritorios Virtuales en Latinoamérica.

17 de agosto: Empresas, el principal blanco de los ciberdelincuentes en América Latina.

26 de agosto: La nube como estrategia e impulso para los negocios en América Latina.

31 de agosto: ¿Por qué son importantes las Leyes Generales de Protección de Datos en Latinoamérica, y qué impacto tienen en las organizaciones y empresas de la región?

Speakers Digital Innovation Week 2021

Francisco López, Gerente General TIVIT Chile

Leonardo Covalschi, director ejecutivo & Head LATAM at TIVIT

Manfred Loebel, Country manager Chile Google Cloud

Sebastian Levit, Gerente de TI (CIO) en ABASTIBLE S.A

Daniel Arenas Guevara, Sub Gerente Estrategia Tecnólogica e Innovación en Banco de Crédito BCP

Alfonso Amat, Head of Startup Business Development - LatAm at Amazon Web Services (AWS)

Cesar Urrego, Head Cloud Latam en TIVIT

Mario Riveros, Chief Technology Officer en UBits

Giancarlo Corzo, director de tecnología en Culqi

Ana Carolina Torres, Partner Development Manager en TIVIT

Ivan Souza, Gerente General TIVIT Argentina

Christian Alvarez, Specialist Data & IA en Microsoft

Antonio Román, Gerente Digital Business en TIVIT LATAM

Eduardo Avendaño, Co-Fundador en GovMS

Jorge Orozco, Gerente General TIVIT Colombia, México, Panamá

Juan Manuel Gomez, Workspace Sales director Latin America & Caribbean at Citrix

Víctor Jara, Consultor de Soluciones Cloud de TIVIT Latam

Eduardo Attolini, director de Consultoría de Soluciones TIVIT Latam

Andrea Camacho, Administradora Ciberseguridad en TIVIT Latam

Pablo Prieto, Gerente General TIVIT Perú

Alan López, Docente titular de la carrera de Sistemas en la materia Ingeniería de requerimientos.

Gustavo Rodríguez, Account Manager en TIVIT Chile

Anderson Nascarella, Channel & Sales Manager at PRIVALLY

Pablo García, Cyber Security Manager LATAM at TIVIT

Paulina Castro, directora Área Tecnologías de la Información en Pagbam Schwencke Chile

María Laura Marquéz, CEO y Confundadora Caleidos

Juan Sebastián Ruales Duque, Corporate Business Development Director Rappi

Emilio Abate, LATAM Sales & Marketing Manager en ATIO International

Johanna C. Faliero, PhD de la Fac. Derecho UBA en Protección de Datos Personales

Marcos Schejtman, Arquitecto de Soluciones, NetFoundry

