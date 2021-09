Dinero en el bolsillo: el Gobierno busca replicar una receta que no le funcionó a Cristina Kirchner en 2015

Con el objetivo de mejorar el resultado electoral en noviembre, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió en una carta abierta al Presidente que se siente con su ministro de Economía “para mirar los números del presupuesto”. Y remarcó que todavía faltaban ejecutar para este año 2,4% del PBI, $1 billón, según sus cálculos, si $420.000 millones son un punto del producto.

“Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación”, escribió en su página web.

Martín Guzmán no tardó en responderle con acciones. Realizó un truco contable con los derechos especiales de giro (DEG, el dinero del FMI) para ampliar la capacidad de financiamiento del Banco Central, autorizó una suba del 13% del salario mínimo para lo que resta del año y actualizó el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las Ganancias. Para los próximos días se espera que se oficialice el pago de un bono a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y se está analizando el regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pese a que anteayer se anunciaron medidas de apertura de la economía.

Si bien estas medidas podrían generar un alivio en el ingreso de los ciudadanos, no hay seguridad de que, en primer lugar, los beneficios se vean reflejados en la calle antes del 14 de noviembre, y segundo, que ayuden a remontar la elección. De hecho, en 2015, la Argentina tenía el salario mínimo en dólares más alto de toda la región y aun así perdió el oficialismo. La entonces presidenta admitió en su libro Sinceramente que había inyectado un punto de producto a la economía para que Daniel Scioli sea electo presidente y no alcanzó.

En 2015, el salario mínimo terminó en $5588 a un dólar oficial de $9 (US$621), mientras que, con los aumentos anunciados anteayer, el salario mínimo será en noviembre $31.938. A un tipo de cambio oficial de $100, son US$320, casi la mitad de 2015.

Hay otras diferencias económicas también para destacar entre aquel año y el actual, que muestran que una situación mejor para los votantes no necesariamente se traduce en el resultado electoral. En ese entonces no había datos oficiales del Indec y por lo tanto se desconoce los números oficiales de desempleo y pobreza, ya que se consideraba estigmatizante medirlos. Pero según números del Observatorio de la Deuda Argentina de la UCA, el desempleo en 2015 era de 9,4% y la pobreza del 30%, mucho menor a los números actuales: 10,2% (con mucha gente si salir a buscar trabajo) y 44%, respectivamente, con una pandemia mediante.

“Hay muchas medidas que se están anunciando que probablemente no se vean reflejadas en el bolsillo en 40 días. El año pasado, algunas personas tardaron cuatro meses en cobrar el IFE. Además, la gente perdió la confianza en que el Gobierno puede gestionar la economía. Alrededor de un 70% plantea que no lo están haciendo bien. Por lo tanto, van a agarrar la plata, pero no necesariamente le darán el voto de confianza, sobre todo después del quiebre de la coalición de la semana pasada”, opina Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el búnker del Frente de Todos José Brusco / POOL Argra

Para la analista, el Gobierno “subestimó el resultado electoral”. “Hacen hincapié en el plan de vacunación, que es una necesidad básica, pero no es un factor motivador de largo plazo; nunca se habló de educación o de inseguridad. Cristina Kirchner solo menciona sus causas en la Justicia y eso empezó a impactar. Gran parte de la gente siente que en definitiva la abandonó y que ella se está dedicando a solucionar sus problemas personales. En la provincia de Buenos Aires ya tiene casi la misma imagen negativa que Mauricio Macri y eso llama la atención”, indicó.

Todos los analistas de opinión pública coinciden en que los resultados de la elección no tienen una explicación monocausal. Sin embargo, Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, señala que los liderazgos feudales tienen como sesgo feudal la concepción de que con dinero se resuelven todos los problemas.

“Cristina Kirchner no se hace responsable de la derrota electoral de 2015, porque en definitiva la perdió Scioli. Y si bien es cierto que el salario medido en dólares era muy alto, no se percibía una mejora en el poder adquisitivo”, señala Romero.

Para esta elección, el analista coincide con la vicepresidenta en que la principal preocupación de los votantes del oficialismo es la economía. “El factor es predominante en la base electoral del kirchnerismo. También fue muy dañina la foto de Olivos, porque le desarticuló la estrategia de campaña al Gobierno de que no pudieron cumplir con poner en marcha la economía porque había una pandemia. Hablar de ese tema se volvió un lugar incómodo. Otro factor que incidió fue el de la escolaridad, que fue muy mal manejada por el Gobierno”, argumentó.

Jorge Giaccobe, de la consultora homónima, cree que el Gobierno no piensa que podrá dar vuelta la elección con los anuncios económicos. “Si realmente creyeran que pueden dar vuelta la elección, no se hubieran matado hacia adentro, se hubieran puesto a trabajar en las medidas para mejorar el bolsillo sin la parte sanguinolenta de la discusión interna”, analiza.

Y señala que “la economía siempre es el driver principal que cambia el humor de los argentinos”. “Hay una parte de los argentinos lo suficientemente sencilla que dice directamente que si no está bien con el bolsillo, cambia su voto; hay otra parte que no le gusta decir eso y acusa a la corrupción o al avasallamiento de las instituciones o al mal funcionamiento de la Justicia para manifestar su malestar económico. La inseguridad también es un driver de conflicto, y algo que todavía vemos en el resultado electoral son las consecuencias que tienen que ver con la cuarentena y el encierro”, concluyó.