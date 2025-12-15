Dólar: Bausili explicó cómo se ajustarán las bandas de flotación

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó este lunes cómo se ajustarán las bandas de flotación a partir del 1° de enero de 2026. “El techo y el piso evolucionarán el ritmo del último dato de inflación”, dijo.

En el marco de una conferencia de prensa, y luego de que el BCRA anunciara modificaciones en el esquema a través de un comunicado, el funcionario detalló: “Respecto al régimen de flotación entre bandas, a partir del 1º de enero de 2026, el techo y piso de la banda evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec. Se sabrá con dos meses de anticipación“.

“Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio”, acotó Bausili.

Con respecto a la acumulación de reservas, anticipó la puesta en marcha de un programa -también en enero de 2026- que tendrá “dos consideraciones” como puntos guía. “Primero, la demanda de dinero”, introdujo.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili OLIVER CONTRERAS - AFP

“El programa diseñado es consistente con la estimación del BCRA para el crecimiento y remonetización de la economía a lo largo de 2026. El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026. Podría ser abastecido mediante la compra de US$10.000 millones, sujeto a la oferta de flujo de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a US$17.000 millones sin generar presiones inflacionarias”, profundizó.

Y completó: “El Banco Central mantendrá un sesgo de su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En caso de que la evolución sea menor a lo esperado, se adoptarán las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa”.

En segundo lugar, Bausili puso como lineamiento la “liquidez del mercado de cambios”.

“A fin de promover la continuidad de su buen funcionamiento, la compra de reservas será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios. Inicialmente, el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. Esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente presenta fluctuaciones significativas”, sostuvo.

“Adicionalmente, el Banco Central podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y estabilidad del mercado”, concluyó el presidente del Banco Central.

La entrada del Banco Central de la República Argentina TWITTER / MARIANAKBOOM - Europa Press

Esta “calibración monetaria”, como la definió, “se realizará en función de la evolución de la inflación, su relación con el nivel de actividad y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero”.

Aclaró asimismo que, para administrar aspectos como la cantidad de dinero derivado de la compra de reservas, el BCRA seguirá utilizando “herramientas convencionales y prudenciales”.

Y concluyó: “Se priorizará corregir eventuales desvíos por medio de operaciones de mercado abierto -compras y ventas de LECAPs en pesos- u operaciones con compromiso de recompra de LECAPs con entidades financieras. De ser necesario y de manera complementaria, los encajes podrán recalibrarse con los mismo fines procurando que los cambios de nivel de integración converjan a parámetros prudenciales”.