Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este viernes 23 de septiembre

7.54 | El fuerte reclamo del campo contra el Gobierno

En una entrevista con LA NACION, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se quejó de las “decisiones unilaterales” que toma la administración nacional y señaló el quiebre de confianza que generaron las últimas intervenciones en el mercado. En esa misma línea, calificó que “un alza en las alícuotas” hubiese generado el ingreso de “más de 700 millones de dólares”.

7.41 | ¿Cuáles son los dólares financieros?

Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.

Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.

7.29 | El Gobierno y los textiles firmaron un acuerdo para mantener los precios

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, junto con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y empresas afines, firmaron un acuerdo por el cual el sector se compromete a mantener hasta el 1 de diciembre los precios de la ropa existentes al 5 de este mes.

Este acuerdo que busca garantizar un abastecimiento razonable al mercado, incluye los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el país en shoppings, supermercados, y locales propios de las marcas.

7.16 | Los ingresos de los hogares volvieron a perder con la inflación

En el segundo trimestre, el ingreso promedio per cápita de los hogares (el ingreso total del hogar dividido por la cantidad de los miembros que lo componen) de este año fue de $41.626, lo que implica una suba de 59,5% respecto de los $26.024 de igual período de 2021. En efecto, esta cifra nuevamente perdió respecto a la inflación en ese lapso, que fue de 61,8%.

6.54 | La AFIP intimó a 2500 argentinos por no declarar sus cuentas bancarias

El ente recaudador notificó a aquellos contribuyentes que tienen activos fuera de la Argentina y no informaron sus tenencias en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales o Ganancias, correspondiente al ejercicio 2018. Según cálculos de la AFIP, el Estado perdió $2.905.297.644,37 de recaudación por la no declaración de estas cuentas.

6.47 | ¿Cuánto poder de compra perdió el dólar por la inflación?

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció que los precios promediaron en agosto una suba del 8,3 por ciento interanual y que impactó directo sobre los dólares que los argentinos tienen guardados. Según estimaciones del Indec, si 10 años atrás un argentino ahorró US$10.000, actualmente, con ese mismo monto, podría comprar algo por US$6112. Es decir, un 38,88 por ciento menos.

6.39 | Mauricio Macri cuestionó a Sergio Massa

El expresidente Mauricio Macri estuvo en La Cornisa (LN+) y cuestionó al ministro de Economía por su estrategia. “Lo único que está haciendo es ganar tiempo. Busca dólares, pero no resuelve los temas de fondo. Así no se solucionan los problemas”, sentenció. A su vez, arremetió contra los sindicatos y los bloqueos: “Es un país de mafiosos. Nadie invierte. Nadie quiere invertir si somos irresponsables. Y si nadie invierte, no hay empleos”.

Mauricio Macri: "Nadie quiere financiar gobiernos irresponsables"

6.35 | ¿Qué es el dólar Netflix?

Se denomina así a la cotización que se realiza para pagar los servicios de streaming de videos y música de proveedores del exterior como, por ejemplo, HBO, Disney Plus, Spotify y Amazon Prime. Para calcularlo, se le aplica un 8 por ciento de impuesto PAIS, pero se debe tributar un 21 por ciento de IVA y el 45 por ciento a cuenta de Ganancias. Es decir, cuando un argentino contrata este tipo de servicios, tiene que tener en cuenta que obtendrá un 74 por ciento de recargo.

6.30 | Los distintos tipos de dólar: así cerró cada uno

El dólar mayorista cerró a $145,16. Por su parte, el dólar CCL se ubicó a $312,16. El MEP, a $302,95. Y el blue, a $285.

6.29 | El BCRA se alzó con otros US$340 millones por el dólar soja

El Banco Central (BCRA) pudo concretar hoy la segunda entre las mayores compras de reservas desde la vigencia del dólar soja: se alzó con otros US$340 millones para sus reservas netas, que fueron reforzadas en unos US$3100 millones en lo que va del mes (ya rondan los US$4000 millones) gracias a este incentivo.