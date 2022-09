Massa le prometió al campo que va a “trabajar” en rever las medidas del Banco Central por el dólar soja

OLAVARRÍA.- El Gobierno le prometió al campo que va a trabajar en la revisión las dos últimas medidas del Banco Central (BCRA) relacionadas con la implementación del Programa de Incentivo Exportador, el llamado dólar soja, y el incremento de las tasas de interés que afectaron al sector agropecuario.

Así lo confirmó, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino, luego del corte de cintas de la 43° Nacional Angus de Primavera y la 22° Exposición del Ternero Angus, que se realiza en el predio de la Sociedad Rural de esta ciudad.

“Ese mismo lunes tuve contactos por mensajes de whatsapp con el ministro de Economía Sergio Massa y con el secretario de Agricultura Juan José Bahillo, y les expresé el descontento. Bahillo ya había dicho que la medida anterior del Banco Central que no le gustaba, que no estaba de acuerdo. El Gobierno son todos y espero que internamente ellos puedan solucionar este tema casi hasta político, que está en el frente del Gobierno, para que derrame hacia la economía un poco más de tranquilidad. Les pedí que por favor revean estas medidas y Massa me dijo que van a trabajar en eso”, remarcó.

“Yo espero que recapaciten. Más allá que los productores siguieron vendiendom no corresponde que sucedan estas cosas. El Gobierno y el ministro de Economía promueven este tipo de ventas, que no pasa ya si uno está o no de acuerdo, porque los productores respondieron vendiendo. Eso es una realidad”, añadió.

En este contexto, enfatizó que “no es bueno que un sector del Gobierno, en este caso el Banco Central, empiece a dictaminar lo que hizo la semana pasada con una medida [por la financiera] que, por la forma, suena hasta extorsiva”.

En Olavarría, Pino junto a Francisca Laborde del Ateneo de SRA y el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda SRA

“Es una extorsión que, si tenés más el 5%, el crédito va a pasar automáticamente a ser más caro. Y lo de anteayer fue como una emboscada, donde una vez que estamos todos, ahí aplicó. No corresponde, esto no ayuda a generar la confianza que necesita el sector con el Gobierno”, indicó.

“Las decisiones que toma el Banco Central vuelven a caer en esa ideología de ver a sector agropecuario como si fuese un enemigo o un avaro que se quiere llevar todo. Hay ciertos funcionarios del Gobierno que permanentemente se la pasan metiendo el dedo en el ojo, buscando la provocación”, añadió.

Con este nuevo escenario, Pino contó que ya pidieron a los asesores legales de la entidad que estudien estas medidas “que rozan la ilegalidad de poder hacer estos actos”. Vale recordar que la Rural en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María, en Córdoba, ya presentó un recurso de amparo en contra de las retenciones porque remarcan que son ilegales e inconstitucionales.

“Estamos hablando con los otros presidentes de la Mesa de Enlace para ver que cómo se puede seguir. En el mientras tanto, esperar que termine este momento y ver cómo se sigue. Nosotros como dirigentes desde nuestro lugar, tenemos que tener trato y contacto con el Gobierno. Pero vuelvo a repetir, estas medidas no fortifican esa confianza, que hoy no existe pero que se tiene que ir generando. Le hemos planteado al ministro, le hemos planteado al secretario, que esto no suma en nada en el proceso de ir aumentando esa posibilidad de confianza”, expresó.

LA NACION consultó con fuentes allegadas al Ministerio de Economía pero aun no obtuvo respuesta.

Tristeza

En la misma línea, Horacio Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), indicó que hay una sensación de “tristeza”. “Generar este tema tan angustioso para el productor, no de un cambio de reglas de juego porque eso lo pone el Gobierno, sino de lo vergonzante de la actitud del Banco Central, donde hay una supuesta contrariedad de Massa pero que en los hechos no se ven. Porque el ministro es la segunda vez que se queja por cuestiones del BCRA y esta entidad sigue tomando sus decisiones: la primera es repudiable y la segunda, discriminatoria”, sostuvo.

Horacio Salaverri, titular de Carbap

En cuanto a si estas medidas van a impactar en la relación del Gobierno con el campo, para Salaverri, “esto no ayuda en nada”. “Hace un mes y medio que estamos en diálogo, donde la Mesa de Enlace presentó 17 puntos, de los cuales solo se tomaron tres. Uno que fue un error del Gobierno de bajar el corte del biodiésel al 5% y que luego lo pasaron al 12,5%, otro las 30.000 toneladas de carne vacuna y el tercero fue el dólar soja que lo hicieron en forma parcial porque se quería para todas las producciones. Así que va demorada la cosa”, indicó.