El BCRA se alzó con otros US$340 millones por el dólar soja

El Banco Central (BCRA) pudo concretar hoy la segunda entre las mayores compras de reservas desde la vigencia del dólar soja: se alzó con otros US$340 millones para sus reservas netas, que fueron reforzadas en unos US$3100 millones en lo que va del mes (ya rondan los US$4000 millones) gracias a este incentivo.

Esto fue posible al trepar casi 30% la oferta de divisas por este canal cambiario en relación con ayer (llegó a los US$455,5 millones, el mayor nivel de las últimas seis ruedas) cuando restan apenas seis jornadas para que caduque el beneficio.

Funcionó pero, qué sigue?

Fue en horas en la que tanto la cámara que agrupa a los exportadores cerealeros, como el propio Gobierno, festejaron haber cumplido con el anuncio realizado al lanzar este programa, de atraer al menos US$5000 millones en liquidaciones de grano que se hallaba mayoritariamente acopiado.

“El ingreso de divisas desde el 1 al 21 de septiembre ha superado los US$5130 millones. Esta liquidación récord es resultado del Decreto 576/22, el cual vence el próximo 30 de septiembre”, había destacado ya anoche en un mensaje por redes la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), un sector que recuperó actividad este mes al tener insumo para moler.

A él se acopló el ministro de Economía, Sergio Massa, con otro mensaje para destacar que el objetivo se había cumplido incluso nueve jornadas antes del plazo final, agradecer a quienes confiaron en el mecanismo y pedir que continúen “trabajando juntos Gobierno y sector agroindustrial para fortalecer las reservas y aumentar la participación del sector agroexportador argentino en la seguridad alimentaria global”.

Hoy faltando 9 días tenemos la alegría de comunicar que cumplimos el objetivo previsto para el 30 de septiembre.https://t.co/bPXStIyOYO — Sergio Massa (@SergioMassa) September 21, 2022

Lo que queda por establecerse son los costos colaterales del programa, que impulsó una aceleración en el ritmo de aumento del gran pasivo remunerado del BCRA (superó a fin de la semana pasada los $8 billones), hizo más visible el atraso cambiario y terminará siendo asumido con una nueva emisión de deuda a 10 años (se estima unos US$ 2000 millones para compensar el perjuicio generado al ente monetario por tener que comprar a $200 lo que vende hoy vendió a $145,17 en promedio) y en dólares.

También el impacto que puede tener sobre el mercado cambiario en adelante, es decir, desde el lunes 3 de octubre.

El dólar diferencial provocó que la comercialización de soja sea récord (se ubicaría entre 9,3 y 11,9 millones de toneladas) y la liquidación de divisas agroindustriales en el mes llegue también a un rango excepcional de entre US$ 5200 millones y US$ 6600 millones. “Eso incluirá ventas de soja que ya debería haber estado vendida (catch up), soja que se vende usualmente en el propio setiembre e incluso ventas de octubre (u otros meses) que se estaría adelantando por lo que es dable esperar una caída importante en los últimos tres meses del año”, alerta hoy un informe de Fundación Mediterránea.

Tan cerca, tan lejos...

“Si la comercialización se regulariza volviendo a un patrón histórico, y considerando que los granos que se pueden vender son sólo aquellos producidos en el ciclo, descontadas las existencias que usualmente se mantienen, la liquidación agroindustrial podría estar en un rango de entre US$4600 y US$ 6000 millones en el último trimestre, con una distribución mensual difícil de anticipar, pero que muy probablemente que iría de menor a mayor y estará afectada por la condición de la condición de suelos afectados por la seca. Lo que hay que saber es que a mayores ventas en el presente, menor será el flujo en los próximos meses”, alerta el economista Juan Manuel Garzón, autor del informe.

“Esto determinará los grados de libertad del BCRA para proveer de divisas a los distintos demandantes (importadores, turistas, atesoramiento, etc.) en el futuro inmediato”, acota aunque no descarta la posibilidad de que, para contrarrestar ese proceso “más allá del 30 de septiembre se establezca un régimen cambiario más favorable para la agroexportación”, algo que -por ahora- desde el Gobierno niegan.

Por lo pronto lo que queda claro es que el BCRA debió usar -y a pérdida- parte de los dólares recomprados por esta vía para atender demanda importadora que estaba pisada. Es lo que volvió a hacer hoy en una jornada en que se operaron otros US$246,3 millones por la rueda común