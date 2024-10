Dólar hoy: el MEP perforó los $1200 por primera vez en cuatro meses y el blue quedó cerca de hacerlo

Las #Reservas terminan en u$s 29.231 millones

En el día suben u$s 93 millones🟢

En el mes crecen u$s 2.064 millones🟢

En el año se incrementan u$s 6.160 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 110 millones🟢 pic.twitter.com/TJgPm5HE2v