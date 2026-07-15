Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 15 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1500 para la venta; el dólar blue cotiza a $1520 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1450,00Venta$1500,00
Dólar blue
Compra$1474,40Venta$1520,00
Dólar tarjeta
Venta$1950,00
Dólar CCL
Venta$1554,66
Dólar MEP
Venta$1506,95
Dólar mayorista
Venta$1471,50
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar oficial se comercializa a $1500 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1520 para la misma operación. Por otra parte, el riesgo país se acerca a los 400 puntos.
Cómo retirar dólares de un cajero automático
Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares pueden retirar la divisa desde cajeros automáticos habilitados para esa operación. Antes de hacerlo, es importante consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción.
Paso a paso para retirar dólares en un cajero:
- Insertar la tarjeta de débito.
- Ingresar el PIN habitual.
- Seleccionar la opción de operar con cuenta en dólares.
- Elegir el monto que se desea retirar.
Hay que tener en cuenta que la extracción está sujeta a límites: no puede superar el tope permitido por la tarjeta convertido a dólares según la cotización oficial, y algunos bancos fijan además un límite diario propio. También es frecuente que los cajeros entreguen únicamente billetes en múltiplos de US$100.
Dólar cripto: a cuánto opera hoy
El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:
- DAI: $1536,08
- USDC: $1536,78
- USDT: $1536,97
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
- Dólar MEP: $1506,95
- Dólar CCL: $1554,66
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
El dólar oficial cerró a $1500 para la venta y $1445 para la compra. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1520 para la misma operación
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