Dólar: “la pregunta del millón” y lo que puede “desestabilizar” el nuevo esquema de bandas, según un economista

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes una nueva fase del programa monetario: desde enero de 2026 el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán todos los meses en línea con el último dato de inflación disponible, en reemplazo del deslizamiento vigente del 1% mensual.

En diálogo con LN+, el economista Rodolfo Santangelo analizó la medida y sostuvo que “llega tarde, pero clarifica”.

El economista Rodolfo Santangelo en LN+

Más vale tarde que nunca

“Este era un reclamo de larga data que teníamos todos los economistas”, manifestó Santangelo. “Respecto a la política fiscal había claridad absoluta: lo que se decía, se hacía. Pero respecto al mercado cambiario, las marchas y contramarchas eran grandes, hasta hoy”, agregó.

En palabras del experto, “este es un gran paso para la macroeconomía. Ahora veremos la capacidad del BCRA para entrar en el mercado cambiario, porque para que la entidad acumule reservas, es clave que la gente compre menos dólares“.

Rodolfo Santangelo en diálogo con LN+

La gran duda

Consultado sobre las implicancias del nuevo esquema de bandas, Santangelo expuso: "La pregunta del millón, para la que aún no hay respuesta, es si a los actuales US$1.000 millones de dólares por mes que opera el BCRA es un número que se va a mantener, va a bajar o va a subir".

Según el economista, “cuando mirás la historia argentina, sobre todo desde el mercado de cambio libre, hay una adicción a la compra de dólares, ya sea para viajar o atesorar”.

“Por lo general, la gente compra más dólares cuando lo percibe barato: si Río de Janeiro está más barato que Pinamar, la gente va más a Río”, agregó.

El ministro de Economía, Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, este lunes al salir de Casa Rosada Marcos Brindicci

El factor desestabilización

Como si se tratase de un partido de fútbol, el economista mencionó que “el árbitro de la contienda será la demanda del público que compra dólares para atesorar: desde la salida del cepo, siempre fue la variable que estabiliza o desestabiliza el mercado”.

A partir de los cálculos de Santangelo, previo a las últimas elecciones legislativas nacionales donde se impuso el oficialismo, “la demanda de divisas de personas particulares era de US$6.000 millones. Ahora, de US$1.000 millones”.

Para graficar el comportamiento de la ciudadanía frente al dólar, el especialista apeló a una metáfora culinaria. “Esto es como cuando te gusta mucho el dulce de leche: comés tanto que un día parás. No sabemos si la caída en la demanda de dólares para atesoramiento es permanente o transitoria”.

Luego, remató: “Quizás es un compás de espera. Compramos tanto entre septiembre y octubre, que para noviembre y diciembre estábamos empachados. Pero no sabemos cómo va a seguir a futuro”.

¿A cuánto se irá el dólar?

En su análisis, Santangelo también proyectó la cotización de la moneda norteamericana para los primeros meses de 2026. “El BCRA indexa dos meses para atrás. Por lo cuál ya sabemos que, en enero y febrero, el valor del dólar se va a establecer con la inflación de noviembre y diciembre, es decir, apenas por arriba del 2%“.

Mirando hacia el norte, el especialista subrayó: “Esta medida blanquea que el apoyo de EE.UU. fue extraordinario y puntual, no permanente y ordinario, entonces tenés que empezar a deslizarlo".

La luna de miel entre Donald Trump y Javier Milei aun persevera ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“El nuevo esquema de bandas nos va a permitir saber si la economía finalmente se consolida o se reactiva más nítidamente”, subrayó el economista.

Por último, sobre las reformas que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas horas, Santangelo finalizó: “Bienvenidas sean para apuntalar el crecimiento del país”.