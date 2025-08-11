Mercado Pago permite comprar dólares a través de su aplicación. De esa forma es más fácil acceder a la moneda extranjera por medio de la billetera virtual. En ese sentido, surge la duda sobre a cuánto cotiza hoy, lunes 11 de agosto.

Desde el lunes 28 de julio, es posible acceder al dólar oficial a través de la aplicación. Hasta el momento, solo se podía comprar dólar MEP por este medio, pero ahora se reemplazó por la divisa minorista.

Se puede comprar dólar oficial en Mercado Pago

Los dólares se pueden adquirir directamente desde la app en un horario extendido —de 4 a 20 en días hábiles—. Es de acreditación inmediata y cuenta con la posibilidad de ingresar plata desde cuentas, propias o de terceros, para generar rendimientos. De esa forma, se puede invertir ese dinero que, según un relevamiento propio de Mercado Pago, seis de cada diez usuarios eligen la compra de dólares como su forma preferida de ahorro.

Las divisas, ya sean compradas a través de la plataforma o transferidos desde otras cuentas, se invierten en un Fondo Común de Inversión (FCI) que ofrece un rendimiento diario y libre disponibilidad. Esta herramienta de bajo riesgo, administrada por Industrial Asset Management y custodiada por Banco Industrial (BIND), es totalmente digital y ofrece una tasa anual estimada del 2,4% (promedio de los últimos 30 días).

Dólar Mercado Pago hoy: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto

La cotización del dólar Mercado Pago hoy Freepik

De acuerdo a la aplicación de Mercado Pago, el dólar cotiza a $1339,40 para la compra y $1312,61 para la venta. De esa forma, se ubica por debajo del valor en que figura el oficial en el Banco Nación: $1285 y $1335 para las respectivas operaciones.

Cabe recordar que, tras la salida del cepo cambiario en abril, la cotización del dólar minorista fluctúa dentro de una banda de flotación móvil entre $1000 y $1400. Así es que el valor de la moneda estadounidense en la Argentina puede variar en las diferentes entidades financieras donde se puede adquirir.

¿Cómo comprar dólar oficial en Mercado Pago?

Para comprar dólares por Mercado Pago, solo hace falta seguir unos simples pasos:

Ingresar a la app y seleccionar la opción “Dólares” en la pantalla de inicio.

Elegir el monto que se quiere comprar. Hacer click en el botón “Continuar” y confirmar la operación.

De forma inmediata, los dólares se acreditan a la cuenta y comienzan a generar rendimientos automáticamente.

Para realizar esta operación, es necesario habilitar la cuenta para la compra de dólares, que está solamente permitido para las personas físicas mayores de 18 años. Para ello solo hay que ingresar a la sección “Dólares”, hacer un reconocimiento facial y aceptar los términos y condiciones. Luego, la plataforma informará al usuario si está habilitado para comprar la moneda extranjera por este medio.

¿Cómo ingresar dólares para generar rendimientos en Mercado Pago?

Cómo ingresar dinero a la cuenta de Mercado Pago

Además de la posibilidad de comprar dólares, también se puede invertir ese dinero para recibir rendimientos diarios, que tienen una tasa anual estimada del 2,4%. A continuación, estos son los pasos a seguir: