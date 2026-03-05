Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero este jueves 12 de marzo. Las proyecciones privadas anticipan que la inflación del segundo mes del año se ubicaría entre 2,4% y 2,9%, valores similares a la de enero (2,9%). Esta suba en los precios sería impulsada por la carne y los servicios regulados.

Cuándo se conoce la inflación de febrero