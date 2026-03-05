Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo
La divisa oficial cotiza a $1425 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1415 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,0
Dólar CCL
Venta$1462,87
Dólar MEP
Venta$1429,37
Dólar mayorista
Venta$1403,00
Euro
Compra$1575,00Venta$1675,00
¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de febrero?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero este jueves 12 de marzo. Las proyecciones privadas anticipan que la inflación del segundo mes del año se ubicaría entre 2,4% y 2,9%, valores similares a la de enero (2,9%). Esta suba en los precios sería impulsada por la carne y los servicios regulados.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este jueves 5 de marzo a los 538 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este jueves. En ese sentido, el dólar oficial figura a $1420 para la venta en el Banco Nación.
A cuánto está el dólar cripto
El dólar bitcoin, también llamado dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar), sirve como referencia para conocer el valor del dólar. En este sentido, en la plataforma Ripio se puede comprar DAI a $1465,21.
Cómo recuperar en ARCA los recargos por compras en el exterior
Quienes hayan hecho compras en el exterior pueden solicitar la devolución de los montos retenidos durante 2025 en concepto de percepciones de Ganancias y Bienes Personales. Se trata de un trámite de ARCA que se puede hacer de forma online. A continuación, estos son los pasos para quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones” (o “Mis Retenciones” para consultar primero).
- Elegir el año 2025, mes por mes (ej: 202501 para enero) y marcar las percepciones listadas. Enviar la solicitud y guardar el comprobante.
- Se puede hacer el seguimiento del estado del trámite en “Mis retenciones” en “Buscar”; la devolución va a la cuenta bancaria del contribuyente.
De cuánto fue la inflación de enero
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 4 de marzo, a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.
