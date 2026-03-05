en vivo
Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo
La divisa oficial cotiza a $1425 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1415 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,0
Dólar CCL
Venta$1506,45
Dólar MEP
Venta$1441,52
Dólar mayorista
Venta$1402,00
Euro
Compra$1575,00Venta$1675,00
Ver dólar oficial histórico
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 4 de marzo, a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.
