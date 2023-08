escuchar

La Argentina se mueve entre el “cortisisísimo” y el “corto plazo”. Esas son las dos instancias que, según el economista Carlos Melconian, se volvieron relevantes luego del resultado de las PASO. La primera llega hasta fin de agosto, y gira en torno al desembolso de US$7500 millones del FMI, y la segunda alcanza a las elecciones y la transición hasta un nuevo gobierno. Las reservas del Banco Central y el flujo de dólares para importaciones son las variables clave de ese derrotero.

“Después de las PASO venía la devaluación. Ya lo habíamos dicho. Y no [con] inside information o por estar estar en la política, sino porque miramos los números”, dijo Melconian durante una charla organizada por Balanz, al analizar el salto cambiario que convalidó ayer el Gobierno, y afirmó: “El resultado de la PASO ratificó la idea de transición filosófica y cultural, un giro en la demanda social. Sumados, el primero [La Libertad Avanza] y el segundo [Juntos por el Cambio] son el 60% y es el resultado optimista de demandar algo diferente”.

Carlos Melconian: “Después de las PASO venía la devaluación. Ya lo habíamos dicho" Ricardo Pristupluk - La Nacion

Al analizar el movimiento del tipo de cambio que dispuso el Gobierno, dijo que “lo de ayer no corrigió nada”. Según Melconian, esa suba del 22% del dólar oficial ajusta el atraso cambiario acumulado hasta agosto de 2022. “Otro mito que se cae”, dijo el expresidente del Banco Nación, en referencia al rechazo del kirchnerismo a la devaluación.

“ La inflación local neta de la internacional contra la devaluación, el dólar a $60 que recibió Alberto (Fernández) de Macri traído a hoy es $350. Massa recibió de Guzmán ese atraso del 20%, fue palo y palo con la inflación y nunca había corregido hasta ayer”, describió Melconian, quien de todas maneras planteó advertencias para el corto plazo por la dinámica de la inflación: “Si se clava en este valor, va a acumular el mismo problema, pero más rápido. Antes fue en poco más de dos años, ahora 20% es en dos meses”.

De todas maneras, fue crítico con la gestión de Massa: “Nunca hizo competitiva a la administración. Una cosa es llegar, otra es ser competitivo, cosa que no ocurrió. Y si un gobierno peronista saca menos de 30%… Ser candidato y ministro de Economía simultáneamente no puede ser. Raya la irresponsabilidad”.

En ese punto, criticó el manejo de los dólares del BCRA y dijo que “el ministro tiró de la piola hasta ayer”, en referencia a la caída en las reservas por el pago a importaciones para sostener el nivel de actividad. Dado el contexto, describió que la transición se da “sin anclas de reservas, ni de fresh money ni ancla antiinflacionaria”.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, los tres candidatos presidenciales con mayores chances para la primera vuelta, en octubre. AFP

“Eso te lo da un programa económico. No sé para qué se reúne el director de la Aduana o el secretario de Comercio con las empresas. ¿Qué puede salir de eso, que una empresa tiene que tener miedo en materia de precios contra un Gobierno que en una de esas en dos meses no está? Esto es la crónica de una muerte anunciada”, dijo, en referencia a la unidad dedicada a los controles de precios que hoy creó el Gobierno.

Y, según Melconian, la capacidad del Gobierno de gestionar la estabilidad del dólar y la brecha cambiaria dependerá del “nivel de reservas negativo” del BCRA, aunque advirtió que la nueva meta acordada con el FMI (US$1000 millones de acumulación a fin de año) “no cierra”, aun con la devaluación. “No aumenta la oferta de divisas porque por la sequía la exportación ya está jugada, y no cae la demanda porque el importador viene igual a comprar todo a $350″, dijo.

“Entonces, la variable clave a monitorear, y la palanca a usar, es la continuidad de la obstrucción de las importaciones. Es decir, aun con el dólar a $350, si no torniquetean las importaciones, el esquema no cierra. Y desde el punto de vista del que está en la mesa de operaciones, tiene que restringirlas, algo que pega en el nivel de actividad y en la inflación”, agregó.

Carlos Melconian: "El modelo nuestro es con Banco Central, porque 180 países en el mundo son así". Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Hoy, el dilema del final de este Gobierno es el mercado de cambios, y ahí las importaciones. En términos de brecha, este modelo ha sido 80% brecha dólar barato, 100% en el límite y más de 100%, un problema” , dijo, al analizar los motivos de la suba del blue. “Fuera de tres eventos disruptivos, en octubre 2020, a fin de 2021 y en la salida de Guzmán, este modelo siempre tuvo 100% de brecha. Y en 100% de brecha, salimos a la calle y tomamos mate. Y digo esto porque el 100% de $350 es $700. Medida con el MEP, la brecha está ahí”.

También analizó el triunfo de Milei y cuestionó algunos de sus planteos, como la eliminación del Banco Central. “Hay que distinguir el rumbo y el espíritu general de la política, y el punch en particular. Me saco el sombrero con el que inventa dos palabras y llega. La palabra casta ha sido una palabra arrastradora, que Milei encontró y subió a su ambulancia a la gente que estaba caliente [con la política]. También he hablado sobre sus propuestas, a las que conozco y no las comparto, porque considero profesionalmente que son inasibles ”, dijo Melconian.

“Tenemos que distinguir una cosa que pegó fuerte, que es el hartazgo de la gente, a la que adhiero absolutamente, de la palabra casta. A estos temas los arregla la política. Pero estoy muy contento con que la sociedad argentina haya reaccionado. El discurso puede ser efectivo, pero cuando te ponés los cortos y salís a la cancha, las soluciones son dentro del sistema. El modelo nuestro es con Banco Central, porque 180 países en el mundo son así. Ahora, se terminó el financiamiento monetario. Si me siento mal, voy al médico, no me ato las manos y dejo de comer” , concluyó.