Dólar hoy: cómo afectan las nuevas reglas de la CNV a la inversión estrella de los argentinos

El día después de conocerse la nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) fue caracterizado por la incertidumbre. Desde la anoche del martes, las sociedades de bolsa tuvieron que ponerse a adaptar los sistemas para que la operatoria se llevara a cabo con normalidad, mientras que ayer los departamentos Legales siguieron debatiendo con el Gobierno ciertos aspectos de la normativa.

“Fue un día bastante engorroso. Porque si bien parecía que anoche [por el martes] había quedado todo más o menos claro, hoy [por ayer] había diferentes interpretaciones entre unos y otros. Por eso se siguió preguntando a la CNV, para no meter la pata (sic)”, le confió a LA NACIÓN un Agente de Compensación y Liquidación (ALyC). Sucede que el martes por la noche, a un día de arrancar el fin de semana largo, se ampliaron las restricciones para operar dólares financieros.

En detalle, la Resolución General 962 determinó que si se compran dólares MEP o contado con liquidación (CCL) mediante títulos bonares (AL) o globales (GD), los 15 días posteriores esas divisas no se podrán utilizar para la compra de nuevos activos dolarizados. “En otras palabras, no se podrá operar contra dólares obligaciones negociables (ON), bonos provinciales, acciones, cedears, letras, entre otros. Tampoco están permitidas las transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior, ni la conversión entre acciones ordinarias y cedears o ADR”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

La Resolución General 962 determinó que si se compran dólares MEP o contado con liquidación (CCL) mediante títulos bonares (AL) o globales (GD), los 15 días posteriores esas divisas no se podrán utilizar para la compra de nuevos activos dolarizados. CNV

El objetivo del Gobierno fue cortar con los “rulos financieros” que detectaron en el mercado de capitales, donde algunos inversores aprovecharon las brechas que se habían generado entre los dólares financieros debido a las intervenciones oficiales para sacar algunas ganancias extra. Por ejemplo, después de comprar dólar MEP con AL30, ya no se podrán adquirir con esos billetes Ledes para su posterior reventa en pesos. Con esta maniobra, se podían hacer diferencias del 2% por día.

A lo largo de la rueda, se fueron despejando otras dudas que provocó la resolución entre operadores y usuarios. Algunos casos concretos. La resolución no permite comprar MEP e inmediatamente suscribirse a una obligación negociable en dólares. Para eso, se deberá esperar 15 días o ya tener los billetes verdes depositados en la cuenta comitente. U, otra opción, es comprar la obligación negociable contra pesos.

En cuanto a los certificados de depósitos argentinos (cedears), la operatoria tradicional no se ve modificada. Pero, si se compran financieros, no se podrá vender la acción en dólares por los 15 posteriores. O, viceversa. Si se liquida un cedear en moneda dura (tipo D o C), el ahorrista no podrá comprar o vender MEP o CCL durante una quincena. Por último, según confirmaron fuentes de la CNV a este medio, la suscripción de fondos comunes de inversión (FCI) en dólares no se ve alterada.

La nueva normativa no modificó la operatoria tradicional de MEP y CCL Matt Slocum - AP

“La RG 962 no cambia nada la operatoria habitual del 99% de quienes hacen MEP y CCL. Lo que hace, como su antecedente, la RG 907, es evitar arbitrajes por diferencias de precios entre títulos públicos y otros instrumentos, como se venía advirtiendo en los últimos días, distorsionando el mercado”, publicó en sus redes sociales el presidente de la CNV, Sebastián Negri.

En el mismo sentido apuntó Ariel Sbdar, fundador de Cocos Capital, quien agregó que no se establecieron nuevos limitantes para la compra per se de dólares financieros. Tras tener los billetes verdes en la cuenta comitente se pueden enviar al banco sin inconvenientes y tampoco se modificó el parking, es decir, el plazo mínimo de tiempo que debe pasar entre la compra de un bono y su posterior venta en moneda dura. Para el MEP, ese plazo es de 24 horas. Para el CCL, de 24 horas hábiles con bonares y de 72 horas en caso de elegir concretar la operación con títulos globales.

Para los operadores, el mercado fue asimilando la normativa y hubo desarmes de posiciones. Recién la semana que viene, tras el fin de semana largo, se podrán vislumbrar las primeras reacciones de los inversores. “En días como hoy, el volumen de operaciones baja. Todo se frena a la espera de entender qué se puede hacer y qué no. A partir del lunes, se verá el panorama completo”, cerró otra Alyc.