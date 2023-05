Ganancias y Bienes Personales: la AFIP notificó a 5780 contribuyentes para que incluyan la compra de dólar MEP en sus declaraciones juradas

escuchar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a 5780 contribuyentes para que incluyan la compra de moneda extranjera en su presentación de declaraciones juradas determinativas y el pago del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales.

Si bien las presentaciones aún no ocurrieron, las áreas especializadas de la AFIP “buscan evitar diversas situaciones que podrían derivar en incumplimientos fiscales”.

Las bases de datos del organismo permitieron advertir transacciones de compraventa de moneda extranjera mediante adquisición y liquidación de bonos en cuentas locales y en el exterior, popularmente conocidas como “dólar MEP” y “contado con liquidación”. Como resultado de dicha tarea, identificó a 5780 contribuyentes que, durante el período fiscal 2022, concertaron estas operaciones por montos individuales que superaron los US$50.000. El total de divisas que adquirieron por esta vía asciende a US$1160 millones, lo que representa $205.310 millones al tipo de cambio oficial de cierre del año pasado y deberían verse reflejadas en las declaraciones juradas correspondientes.

La AFIP remitió notificaciones electrónicas a los sujetos involucrados, con el objeto de que consideren correctamente tanto el origen de los fondos utilizados para realizar dichas operaciones, así como su íntegra declaración y correcta valuación, de cara al vencimiento de junio de la presentación de las declaraciones juradas determinativas y el pago de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.

Consultado por LA NACION, el CEO en Estudio Lisicki, Litvin & Asoc., César Litvin, dijo que esto apunta a detectar si todas las operaciones se hicieron con fondos justificados y declarados. “En primer lugar, apuntan a que no se hayan hecho con dinero negro. En esos casos sería un incremento patrimonial no justificado. Y, si es con dinero blanco, la idea es que declaren correctamente el pase de pesos a dólares. Los títulos públicos están exentos de pagar bienes personales, pero el dólar billete no”, explicó.

En tanto, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, opinó que el Gobierno está buscando “cualquier método para obtener más recaudación” y con esto la AFIP lograría que gente que quizás no iba a declarar los dólares diciendo que se los gastó, los declaren por miedo.

En igual sentido, el abogado tributarista Diego Fraga dijo que pareciera que están usando la AFIP para desalentar la compra de dólar MEP o CCL. “Como suele ocurrir en los gobiernos kirchneristas, donde el atraso cambiario genera brecha entre el dólar oficial y los financieros, se pretende reprimir el acceso a la divisa con la utilización de todas las dependencias del Estado: la Dirección General Impositiva, la Aduana, la Comisión Nacional de Valores, etc. Todo para suplir la falta de recursos del Banco Central. La AFIP tiene un largo historial de medidas en este sentido. Desde la creación de percepciones a la adquisición de moneda extranjera, bienes o servicios del exterior, hasta amenazas de inspección y/o de sanciones anómalas para sujetos que operan en el mercado cambiario y/o bursátil”, detalló.

Más allá de esto, consideró que, aunque no se diga expresamente en el texto, esta noticia podría tener origen en que existan casos de sujetos que, para evitar las normas que restringen el acceso al MEP y el CCL, “utilizan a terceros que no se encuentran alcanzados por la prohibición, pero que a los efectos fiscales no pueden justificar los fondos con los que realizan tales operaciones”.

“Esto se da en un contexto donde la CNV ha puesto trabas importantes para ciertas operatorias que permiten arbitrar entre los distintos tipos de dólares, por lo que no resulta extraño que la AFIP también adopte acciones para desalentar este tipo de comportamientos. Ahora bien, hasta el momento en que les toque presentar las declaraciones juradas, la AFIP no podrá más que lanzar este tipo de advertencias que en los hechos no tienen efectos prácticos”, agregó.

Ayer por la tarde la CNV sorprendió con una resolución por la cual aquellos que realicen operaciones para hacerse de dólar MEP o CCL con los bonos AL30 o GD30 no van a poder disponer de esas divisas por los 15 días posteriores para realizar una nueva transacción con ese dinero que involucre a otros activos. Es decir, que el Gobierno busca evitar arbitrajes por diferencias de precios entre títulos públicos y otros instrumentos.

En concreto, las nuevas restricciones apuntan a cortar el rulo MEP/Ledes (letras de Descuento emitidas por el Tesoro Nacional para financiarse en el mercado de capitales). Desde hoy, todos aquellos que adquieran dólares por operaciones con bonos AL30 o GD30 (MEP o CCL) por 15 días solo podrán vender esos dólares con títulos similares y no con Ledes.

