“Comprá pesos”: el Bank of America recomienda a los inversores apostar por la moneda local

El entusiasmo del Gobierno tras la flexibilización del cepo inunda los escritorios en Wall Street y cambió los pronósticos de las principales entidades. Luego de haber proyectado, dos meses atrás, que el dólar podría llegar a cotizar a $1400 a fin de año si el Gobierno eliminaba controles de cambio, ahora el Bank of America invirtió sus planes y recomienda a sus clientes “comprar pesos”.

Así lo indicó en un informe difundido esta semana, que precisamente se titula “Argentina: Stick it to the floor. Buy ARS” (‘Mantenelo en el piso. Compre dólares’). En ese documento, analiza el nuevo esquema económico impulsado por el Gobierno y su intención de que el tipo de cambio oficial caiga al borde inferior de la banda de flotación y sugiere que la política monetaria y fiscal “restrictiva” van a “inducir” una “apreciación cambiaria”.

En ese escenario, el informe del Bank of America, elaborado por los analistas Ezequiel Aguirre, Sebastián Rondeau y Christian González Rojas, afirma que un inversor podría obtener ganancias significativas si decide posicionarse en instrumentos financieros en moneda local de corto plazo. Entre otros factores, destaca “el crecimiento en la demanda de dinero” y la estacionalidad del comercio exterior que arrojará un resultado positivo, producto de la liquidación de la cosecha de soja.

El documento, al mismo tiempo, no omite los riesgos que podría enfrentar esta apuesta financiera. Entre otros, advierte por una “mayor inflación”, el “déficit externo” por la salida de divisas por la cuenta corriente (turismo, servicios) y el “fortalecimiento del dólar”.

Al ilustrar el contexto de apuesta por instrumentos en pesos, el Bank of America incluso diagramó dos escenarios de inversión, y calculó el rendimiento potencial, si el ingreso se realizaba días atrás, cuando el tipo de cambio se ubicaba en $1091.

“Comenzamos con dos trades con el dólar a $1091. Primero, vendemos futuros (non-deliverable forwards, en la jerga financiera en inglés) a tres meses, actualmente en $1202, con tasas implícitas del 39%. Con el nuevo sistema de bandas, el techo de $1400 estará en $1442 en tres meses, lo cual implica una pérdida máxima de 16,7% asumiendo que el BCRA mantiene la banda. El piso, ahora en $1000, irá a $970, e implica una ganancia máxima del 24%”, explica el informe.

“En segundo lugar, compramos Lecaps que vencen el 11 de octubre de 2025, que cotiza a $102,9 y tiene un rendimiento del 34,5% anual. Este instrumento paga un cupón del 2,2% mensual capitalizable”, completa el esquema.

Al mismo tiempo, advierte por los “riesgos” de la apuesta financiera, que busca generar rendimientos esperando una apreciación del peso por su caída al piso de la banda. “Los principales riesgos para ambas operaciones son el aumento de la inflación, el incremento del déficit exterior y el fortalecimiento del dólar. Compras de dólares por parte del BCRA o del Tesoro también podrían provocar un debilitamiento del peso”, sintetizan los analistas del BofA.

