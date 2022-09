Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este lunes 26 de septiembre

11.11 | ¿Qué es el dólar Netflix?

Se denomina así a la cotización que se realiza para pagar los servicios de streaming de videos y música de proveedores del exterior como, por ejemplo, HBO, Disney Plus, Spotify y Amazon Prime. Para calcularlo, se le aplica un 8 por ciento de impuesto PAIS, pero se debe tributar un 21 por ciento de IVA y el 45 por ciento a cuenta de Ganancias. Es decir, cuando un argentino contrata este tipo de servicios, tiene que tener en cuenta que obtendrá un 74 por ciento de recargo.

10.58 | Paso a paso: cómo comprar dólar MEP o bolsa

Abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local.

o bróker local. Depositar el dinero que se quiera cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular.

que se quiera cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Comprar el bono GD30 en contado inmediato (CI) .

. Hacer un día hábil de “parking”.

Vender los bonos en dólares: Seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D, donde se determina el número de bonos que se quieran vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria.

10.46 | El análisis del economista Gabriel Caamaño sobre la economía actual

En diálogo con LA NACION, el director de la Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, advirtió que, en la medida en que siga la dinámica actual de devaluación y tasas de interés, la inflación no bajará. “El dólar soja se irá generalizando y terminará en una devaluación en cuotas”, consideró.

10.37 | ¿Cuánto poder de compra perdió el dólar por la inflación?

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció que los precios promediaron en agosto una suba del 8,3 por ciento interanual y que esto impactó directo sobre los dólares que los argentinos tienen guardados. Según estimaciones del Indec, si 10 años atrás un argentino ahorró US$10.000, actualmente, con ese mismo monto, podría comprar algo por US$6112. Es decir, un 38,88 por ciento menos.

10.29 | Autorizan aumentos en telefonía, internet y TV

El viernes pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a las empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión a realizar un aumento escalonado de hasta 29,6 por ciento. A partir del 1° de octubre, las compañías podrán aplicar una suba de hasta 19,8 por ciento y, en diciembre, otra de hasta 9,8 por ciento.

10.20 | La apertura del dólar oficial

El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central (BCRA), abrió la ronda cambiaria a $143,25 para la compra y $151,25 para la venta en la pizarra del Banco Nación, en los mismos valores de cierre del viernes. Por otra parte, el riesgo país se mantiene en los 2528 puntos básicos.

10.12 | ¿Cuáles son los requisitos para comprar dólar ahorro?

Existe al menos 11 condiciones que hacen imposible obtener la divisa estadounidense en el Mercado Único y Libre de Cambios:

Los que hayan adquirido dólar “bolsa” o contado con liquidación en los 90 días anteriores.

o contado con liquidación en los 90 días anteriores. Argentinos que operaron cedears, obligaciones negociables o criptomonedas en los 90 días anteriores.

Beneficiarios de un plan o programa de Anses , como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

, como la o la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO .

o . Personas sin ingresos declarados o “consistentes”.

declarados o “consistentes”. Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito.

(US$200 mensuales) a través de con tarjeta de crédito o débito. Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

a 12 meses. Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero.

Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia.

que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia. Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%.

al 24%. Quienes estén registrados para recibir el subsidio de luz, gas y agua.

9.57 | El consejo de un reconocido economista para bajar la inflación

Ayer, el economista Ricardo Delgado fue invitado a LN+, donde describió a la inflación como “una bestia que ha cambiado de forma”. Además, aconsejó cuál sería la mejor manera de calmar la suba y evitar que siga en aumento el próximo año: “No diría un programa antiinflacionario, porque el Gobierno no está en condiciones de atacar esta bestia, pero sí al menos de hacer una contención de daños para evitar que se espiralice”.

9.46 | Una posibilidad de sinceramiento del dólar para el sector industrial

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, no descartó que en un futuro se implemente “un blanqueo para industriales”. “Es algo que se está estudiando, porque estamos desesperados por los dólares”, definió el funcionario en diálogo con AM 750. Además, De Mendiguren dijo: “Lo que planteamos es estabilización para crecer y para crecer necesitás dólares. Si no crecemos, todo el resto del debate es inútil”.

9.34 | Es economista: García Moritán reveló quién es su candidato para 2023

El legislador porteño señaló a Ricardo López Murphy como su preferido para la presidencia. “Es el último estadista vivo”, definió.

9.23 | El Ministerio de Economía difundió el déficit fiscal de agosto

En este último período, el Sector Público Nacional registró un déficit de $224.708 millones, sin considerar los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos. De esta manera, acumuló entre enero y agosto un déficit primario de $1.101.336,7 millones y un déficit financiero de $1.880.047 millones. En término porcentuales, el rojo fiscal fue de 0,29 por ciento del PBI, con lo que acumula 1,42 por ciento en el 2022.

9.14 | Un director del BCRA pronosticó una inflación por encima del 90 por ciento

“Me quedé corto cuando pronostiqué 70 por ciento de inflación, porque estamos por encima de eso”, señaló Agustín D’Attellis, director del Banco Central (BCRA), el viernes pasado en diálogo con Net TV. En esa línea, indicó que cree que para fin de año se llegará a un registro que ronde entre el 90 y 95 por ciento, motivo por el cual calificó como complejo el “plan de estabilización” que se busca implementar con el lanzamiento de ciertas medidas económicas.

9.02 | Sergio Massa anunció el fin del dólar soja: “Ha sido un éxito muy importante”

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer, a través de su cuenta de Twitter, el fin del programa del dólar soja para la fecha en la que estaba previsto. A pesar de los rumores, el funcionario confirmó la finalización del régimen que habilita que las exportaciones de soja se liquiden a un tipo de cambio de $200. “El viernes 30 finalizará el programa de fomento de exportaciones que iniciamos el día 5 con todos los sectores de la cadena agroindustrial argentina”, tuiteó.

Hasta acá ha sido un éxito muy importante tanto para la movilización económica de nuestra producción como también para la contribución a las reservas argentinas y la agenda de seguridad global alimentaria. — Sergio Massa (@SergioMassa) September 25, 2022

8.54 | Una familia necesitó $119.757 en agosto para no ser pobre

Según el último informe del Indec, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes fue de $119.757 el mes pasado, lo que representa un aumento del 7,6 por ciento, cifra que también supera la inflación promedio mensual que anunció el organismo (7 por ciento). En la evolución interanual, el costo de la canasta básica total (CBT) registra un alza del 75,2 por ciento. Y en términos absolutos, la canasta en 12 meses se encareció en $51.398.

8.43 | Las billeteras digitales se suman a la demanda de títulos públicos

El jueves pasado, el Banco Central (BCRA) modificó una norma que entró en vigencia a comienzos de año y por la que obligaba a los bancos a “encajar” el 100 por ciento de los depósitos que le hacen las billeteras electrónicas, algunas dependientes de ellos mismos, con el dinero proveniente de las cuentas de sus usuarios. Lo hizo para autorizar que el 45 por ciento de ellos puedan estar invertidos en bonos que vencen recién en 2027.

8.38 | El dólar, una moneda confiable ante una inminente recesión mundial

Los mercados de América Latina se desplomaron el viernes pasado como consecuencia de una aversión a los activos de riesgo, lo que renueva los temores de una posible recesión mundial. Esto lleva a los inversores a querer proteger su capital y refugiarse en la divisa extranjera por excelencia: el dólar. Una de las razones del posicionamiento de la moneda estadounidense en el plano económico mundial es la caída del euro y la libra esterlina frente a la moneda que tiene a Benjamín Franklin como máximo exponente numérico.

8.33 | ¿A cuánto está el dólar cripto?

El dólar bitcoin, también llamado dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar), aumentó su valor. En la plataforma Ripio, se puede comprar DAI a $313,81.

8.22 | ¿Cuáles son los dólares financieros?

Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.

(o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en y, así, se los vende en moneda extranjera. Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.

8.14 | Dólar Qatar: las dudas de Massa

El Gobierno analiza implementar un tipo de cambio más alto para los consumos con tarjeta en el exterior. El llamado “dólar Qatar” se posicionaría cerca de la cotización de los dólares financieros, que la semana pasada cerraron alrededor de los $300. Sin embargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, cree que su aplicación podría desvirtuar el sentido de la medida: encarecer la cotización y desalentar los consumos en moneda extranjera. Por eso, la puesta en vigencia de la medida se está demorando.

8.08 | La libra esterlina cae a su mínimo histórico frente al dólar

Este lunes, la libra esterlina llegó a caer un 4,9 por ciento hasta su mínimo histórico de 1,0327 dólares. La moneda recuperó terreno durante la sesión londinense, pero continuaba con un descenso de 1,5% a 1,0689 dólares. El viernes pasado, la libra cayó un 3,6 por ciento, cuando el nuevo ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, dio a conocer unos recortes fiscales históricos financiados con el mayor aumento del endeudamiento desde 1972.

8.00 | ¿Qué es el dólar soja?

Es una herramienta para incentivar la liquidación de granos por parte de los productores agropecuarios. Aparece como una nueva opción vigente únicamente durante este mes y cotiza a $200.

7.52 | El BCRA sumó a sus reservas netas unos US$1160 millones en la semana gracias al dólar soja

La semana pasado, gracias a los incentivos al desacopio de grano y la liquidación posterior de divisas que generó el dólar soja, el Banco Central (BCRA) sumó a sus reservas netas unos US$1160 millones. La cifra captada del mercado, tras los US$185 millones que sumó el viernes, supera en un 6,5% a lo recomprado durante la semana pasada, a la vez que eleva a los US$3320 millones el total adquirido desde que se instrumentó efectivamente ese mecanismo el 6 pasado, el 62,2 por ciento de los US$5355 millones liquidados.

7.41 | Anuncian un nuevo límite para compras en el exterior

El Gobierno redujo el monto para traer mercaderías del exterior con un servicio de correo (courier). Ahora, el monto máximo que los argentinos podrán gastar a la hora de ingresar artículos privados al país mediante el “puerta a puerta” pasó de US$3000 a US$1000. Además, el envío tiene que pesar hasta 50 kilos, se pueden ingresar hasta tres unidades de una misma especie y en ningún caso puede tener finalidad comercial. En la actualidad, el régimen de pequeños envíos personales permite realizar solo cinco de estos pedidos al año.

7.35 | ¿Qué es el dólar oficial?

Es la divisa estadounidense que está controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El primero es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El segundo, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior. Mientras que los exportadores reciben ese valor a cambio, los importadores pueden acceder a comprar dólares por ese precio.

7.22 | ¿Qué dijo Cavallo sobre la dolarización?

El viernes pasado, el exministro de Economía Domingo Cavallo habló en LN+ sobre la situación económica y señaló que es “imposible” aplicar una convertibilidad bajo el esquema actual. “Un plan como ese requiere de confianza y seguridad jurídica, dos cosas que no tenemos. Por ende, si el día de mañana se dicta una ley que dolariza la economía bajo ley argentina, va a ser muy difícil que los ciudadanos crean en que los contratos en dólares después se van a mantener. No hay garantías”, explicó.

7.14 | El valor del dólar en el mercado informal

El viernes pasado, la divisa estadounidense paralela terminó la jornada a $287 para la venta.

7.01 | A cuánto cerró el dólar oficial?

El tipo de cambio minorista de referencia, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cerró la ronda cambiaria del viernes pasado a $143,73 para la compra y $152,24 para la venta.