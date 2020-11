Dólar blue: sube por primera vez en 12 ruedas y salta $6

Cerca del mediodía, el dólar blue se vendía a $155, $6 más que ayer; de ese modo, avanzaba por primera vez desde el 23 de octubre pasado, cuando alcanzó un récord de $195 Fuente: Archivo

Se terminó lo que se daba: el dólar blue volvió a su senda alcista esta mañana luego de 12 ruedas a la baja. Cerca del mediodía, se vendía a $155, $6 más que ayer. De ese modo, avanzaba por primera vez desde el 23 de octubre pasado, cuando alcanzó un récord de $195.

Ayer por la tarde, los operadores del mercado paralelo comenzaron a notar más movimiento. El dólar blue llegó ayer a venderse por debajo de los $150, un número que no se veía desde inicios de octubre.

En total, hubo 18 días en los que quien apostó al dólar blue perdió. Quien se dolarizó el 1 de octubre, con un billete paralelo a $147, y luego vendió el 30 de octubre para pagar cuentas -como suele suceder en este mercado cambiario-, ganó $22, y si vendió dos días antes, el 28 de octubre, se llevó $31 de ganancia.

En cambio, quien ingresó en el blue en la penúltima semana de octubre (más específicamente, el 23) y apostó por la suba para hacer la diferencia a fin de mes, se encontró con que, del pico de $195, el billete cerró el mes por debajo de los $170 (cerró a $169 el último día hábil del mes).

Luego llegó noviembre, y en los primeros días del mes, momento histórico de picos de demanda en el mercado paralelo por el exceso de liquidez apenas llegan los sueldos, la tendencia bajista sorpresivamente continuó Fuente: Archivo

Luego llegó noviembre, y en los primeros días del mes, momento histórico de picos de demanda en el mercado paralelo por el exceso de liquidez apenas llegan los sueldos, la tendencia bajista sorpresivamente continuó.

En las primeras bajas, las más contraintuitivas, los jugadores del sector hablaban de intervenciones "extraoficiales" de manos amigas. Luego, los economistas sumaron sus teorías: una de ellas está relacionada con la dinámica del dólar contado con liquidación (CCL), que también se desinfló por intervenciones del Gobierno a través de la venta de bonos.

No obstante, los economistas advertían que la tendencia bajista no duraría mucho tiempo, ya que no hubo demasiados fundamentos que cambiaran por estos días.

"Hacia delante, y si no siguen las señales fiscales, será difícil que el blue no vuelva a ser un problema de la agenda económica teniendo en cuenta la expansión de pesos que se registró en los últimos meses", advertía Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria.

