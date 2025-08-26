Dólar: ceden las cotizaciones tras las últimas medidas del Gobierno

El Gobierno busca ponerle freno a la suba del dólar. Luego de que en la última semana las cotizaciones acumularan una suba de casi $60, por el escándalo político que se desató tras la difusión de los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el Banco Central (BCRA) volvió a subir anoche los encajes. En respuesta, las principales cotizaciones tienden a la baja.

Este martes, el dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1360, una caída de $10 frente al cierre anterior (-0,7%). Con disparidad de precios en el mercado, el valor promedio en los bancos ronda los $1367,98, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (BCRA).

Banco Central de la República Argentina Ricardo Pristupluk

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1349,77, equivalente a una caída de $7,08 en comparación con el cierre precio (-0,52%). A pesar de que en la primera quincena del mes esta cotización tendió a la baja, desde el martes pasado recuperó la tendencia alcista y acumula un avance de $57,27 (+4,4%). Eso motivó el Gobierno a este lunes nuevamente los encajes bancarios a niveles históricamente altos.

“A diferencia de la licitación de mitad de mes, que logró apenas un 61% de rollover y fue seguida por una suba de encajes y una licitación fuera de calendario, esta vez el BCRA actuó de manera preventiva, endureciendo los encajes antes de la licitación del miércoles. El uso de los encajes obligará a los bancos a vender sus títulos para participar en la licitación, lo que presionará aún más sobre las tasas a medida que el mercado absorba la nueva oferta. Creemos que este endurecimiento monetario solo puede sostenerse hasta las elecciones, tras lo cual la política probablemente deba volverse algo más expansiva. Si bien esta postura no será neutral para la actividad, por ahora el gobierno está priorizando la estabilidad cambiaria", explicaron los analistas de Max Capital.

Noticia en desarrollo.