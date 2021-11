Dólar: el Gobierno dejó al descubierto una de sus medidas electoralistas

El día después de las elecciones no hubo festejo en los mercados, sino más bien nuevas incertidumbres que se ven reflejada en los activos argentinos. Hoy las variables no mejoraron: las acciones se hundiero casi 8%, los dólares continuaron subiendo, mientras que el riesgo país siguió en alza.

Este jueves el riesgo país llegó a avanzar 18 puntos básicos (+1%) y volvió a marcar un nuevo valor máximo tras la reestructuración de la deuda en septiembre de 2020, cuando el indiciador que elabora el JP Morgan se desplomó hasta los 1108 puntos básicos. Hoy, se posicionó en 1761, aunque luego retrocedió hasta los 1750.

Los bonos del último canje de deuda variaciones mixtas. En el exterior muestran subas del 1,7% (Bonar 2030) y mermas del 1,8% (Bonar 2041), mientras que a nivel local presentan alzas de hasta un 1,9% (GD35). “Los operadores siguen expectantes de eventuales avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no se esperan sean a corto plazo”, sostuvo Gustavo Ber, titular del estudio económico Ber.

Sin embargo, desde el Gobierno se muestran optimistas al respecto. Esta mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que las negociaciones que están llevando adelante con el organismo multilateral cuentan con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner y remarcó que quieren “resolver el acuerdo este año”.

Pero el entusiasmo del ministro no se ve reflejado en la bolsa. El S&P Merval opera en las 85.678 unidades, un 4,3% abajo frente ayer. Los mayores rojos son para BBVA (-5,4%), Central Puerto (-5,2%), el Banco Supervielle (-5,%) y Telecom Argentina (-4,9%).

“No hay mucha para festejar, no importe el resultado, tenemos los mismos problemas que el viernes pasado. La pregunta es: a partir de ahora, ¿el Gobierno va a tomar las medidas necesarias para encaminar la economía? Pensar en 24 meses en la Argentina, son equivalentes a pensar en 24 años en otro país. El país puede ser completamente distinto, explotada mal o recuperando fuertemente. El mercado está mostrando la apatía que tiene con el país desde antes de las elecciones”, resaltó el analista financiero Christian Buteler.

Para el economista, lo único que podría cambiar la apatía de los inversores es un plan económico. Y no menos importante: que lo presentado se cumpla. “Con Mauricio Macri hubo mucha confianza por parte del mercado y puso la plata antes de ver los resultados, se adelantó. El inversor se volvió más cauto, porque le salió mal la jugada anterior. Hoy el mercado no confía en este Gobierno bajo ningún punto de vista, pero tampoco lo va a hacer con el que viene, ni cualquiera que sea”, completó.

Los números rojos también los presentan las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADR), con caídas del 7,9% para Telecom Argentina, del 7,7% para Central Puerto, 5,7% YPF, 5,5% el Banco Francés y 5,1% en Irsa.

“Respecto de la caída de los ADRs argentinos, además del contexto local post-elecciones, hay un mal momento de los mercados emergentes. Desde el pasado lunes 15 de noviembre, el ETF ILF -que representa a las acciones latinoamericanas- viene cayendo y acumula una caída en dólares de, prácticamente, casi el 5%. Este contexto negativo tiene que ver con la depreciación de las monedas latinoamericanas, en un contexto donde el dólar se está apreciando bastante fuerte. Paradójicamente, esto no le está afectando a los commodities, pero sí a las monedas, y por ende, a los principales índices de América Latina”, añadió Maximiliano Donzelli, jefe de research en IOL invertironline.

El Gobierno dejó al descubierto una de sus medidas electoralistas

El lunes siguiente a las elecciones legislativas el Gobierno decidió soltarle la mano a los dólares financieros con bonos AL30, que desde hacía meses eran conocidos como “los regulados” por el Ejecutivo. Como consecuencia, en cuestión de días sus cotizaciones se dispararon: un tercio de la suba que registraron durante todo el año corresponde al mes de noviembre.

“Fue muy alevosa la intervención hasta la elección, es algo injustificable por parte del Banco Central (BCRA). O no deberían haber intervenido nunca -la opción más sana-, y si lo hizo no debería soltarle la mano en este momento porque quedó muy obvio que fue una medida totalmente electoral. No se justifica los US$20-30 millones dólares diarios que perdió para mantener los valores del tipo de cambio, para el día siguiente a la elección soltarlos. Habla mucho de la mala praxis del BCRA, no puede manejarse por motivos electorales”, sentenció Buteler.

Hoy el dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 se vende a $202,81, un 0,8% abajo frente al cierre de ayer. El descenso se ve explicado por las fuertes subas que se registró en las jornadas previas, del 2,6% (lunes), 6,1% (mates) y 2,3% (jueves). En comparación, se ofrece un $18,83 más caro que el viernes pasado y en noviembre ya acumula un alza del 13,2% (cuando en todo el año el recorrido viene siendo del 44,9%).

Lo mismo sucedió con el dólar contado con liquidación (CCL) con AL30. Una semana atrás, se comercializaba a $184,08. Esta jornada escaló hasta los $213,61, un 0,4% más que ayer. Es una diferencia de $29,53. Esto se dio como resultado de las constantes subas diarias que registró estos últimos cinco días: el lunes subió 2,7%, el martes 8,4%, el miércoles 1,9% y ayer otro 1,9%. En total, es un recorrido ascendente del 19,1% en lo que va del mes, en contraste con el 52,3% acumulado del año.

Los financieros escalaron entre $20 y $30 esta semana Shutterstock - Shutterstock

En sentido inverso, en estos días los dólares financieros “libres” bajaron algunos escalones. De los $220 que registraban semanas atrás, este viernes se venden a $214,85 el dólar CCL mediante la compra-venta de bonos GD30 y a $214,06 si es mediante Cedears.

“Los ‘libres’ descomprimieron un poco por la derrota electoral del oficialismo que el mercado esperaba. Esto abre y confirma expectativas positivas de cara a las presidenciales de 2023 de un recambio, es una sociedad que quiere un cambio de enfoque en la política económica. Si bien no te despeja las incertidumbres del corto plazo, cómo se van a transitar los próximos dos años, mejora las expectativas un poco más largas y le pone ciertos límites al Gobierno”, observó Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

Lo que todavía desconcierta al mercado es que la Comisión Nacional de Valores (CNV) haya establecido nuevos controles sobre los dólares financieros este lunes, mismo día en que el Gobierno decidió dejar de intervenirlos. En definitiva, el objetivo de las restricciones es que al BCRA le cueste menos dólares bajar el precio del tipo de cambio.

“No tiene sentido que, si ya no vas a controlar el precio, se mantenga y agreguen restricciones. Ya se liberó, deberían sacar los controles. Aun con las restricciones, hoy el dólar AL30 (el que era regulado) tiene el mismo valor que el dólar GD30 (el libre). Eso demuestra que las restricciones no sirven para mantener un precio a raya: si no interviene el BCRA, igual tienen el mismo precio”, señaló Buteler.

En el cierre de la semana, el dólar blue subió cincuenta centavos y se vendió a $201,50. La brecha con el dólar oficial mayorista ($100,47) continuó posicionándose por encima del 100%. “Sin que haya cambiado nada de fondo, la recuperación tendrá patas cortas con una coyuntura amenazada por una brecha cambiaria que supera el 100% y una inercia inflacionaria creciente. Esa ausencia de correspondencia para con la coyuntura puede resultar riesgosa en una economía que acumula semejantes desequilibrios (fiscales, monetarios y de precios relativos)”, resaltó un informe de la consultora económica LCG.

En tanto, el dólar oficial minorista se ofrece en los principales bancos del país a un valor promedio de $105,96. El dólar “solidario”, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, tocó los $174,83.