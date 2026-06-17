Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 17 de junio, minuto a minuto
La divisa oficial cerró a $1455 para la venta ayer; por su parte, la moneda paralela se ubica en $1470 para esa operación
Ayer, martes 16 de junio, el dólar oficial cerró a $1455 para la venta, mientras que el blue lo hizo $1470 para la misma operación.
El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares
El Gobierno flexibilizó este martes el acceso a los créditos en dólares que prestan los bancos del país. Se trata de la Comunicación “A” 8446/2026 del Banco Central que permite pedir un préstamo en moneda extranjera cuando existe una garantía también en dólares otorgada por determinados sujetos habilitados.
La nueva norma establece que las financiaciones a clientes con garantías en moneda extranjera, que actúan como principales pagadores, estarán exentas de ciertos requisitos relacionados con el flujo de ingresos en la moneda del crédito.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del martes 16 de junio, el dólar oficial cerró a $1405 para la compra y $1455 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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