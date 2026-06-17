Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 17 de junio, minuto a minuto

El Gobierno flexibilizó este martes el acceso a los créditos en dólares que prestan los bancos del país. Se trata de la Comunicación “A” 8446/2026 del Banco Central que permite pedir un préstamo en moneda extranjera cuando existe una garantía también en dólares otorgada por determinados sujetos habilitados.

La nueva norma establece que las financiaciones a clientes con garantías en moneda extranjera, que actúan como principales pagadores, estarán exentas de ciertos requisitos relacionados con el flujo de ingresos en la moneda del crédito.