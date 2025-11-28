Dólar en calma: las acciones argentinas cierran noviembre con una suba acumulada del 30%

Las elecciones legislativas de octubre fueron un quiebre en el humor del mercado. Desde entonces, los activos argentinos operaron al alza y anotaron subas históricas, una tendencia que siguió a lo largo de noviembre, aunque de manera más moderada. A lo largo del mes, las acciones acumularon una escalada de hasta un 30% en la Bolsa porteña y los bonos en dólares se recuperaron un 5%, mientras que el tipo de cambio operó en relativa calma.

En la última rueda hábil del mes, el S&P Merval avanza 1,4% y cotiza en 3.063.611 unidades (US$2015), en una jornada marcada por poco volumen de operaciones, ya que Estados Unidos operará hasta las 3. Con vaivenes en noviembre por el mal clima que hubo a nivel internacional, la Bolsa porteña acumuló una suba de 2% en pesos y del 1,1% en moneda dura.

Al observar el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, este viernes se destacan Grupo Financiero Galicia (+4,4%), Metrogas (+3,4%) y Banco de Valores (+2,3%). En cambio, las subas más importantes del mes se vieron en los papeles de Sociedad Comercial del Plata (+32,7%), Banco de Valores (+31,4%) y Loma Negra (+21,8%).

“Habiendo pasado el estrés político, ganaron relevancia los fundamentos. El sector de materiales es el que mejor anduvo, en consonancia con algunos indicadores que anticipan un repunte de la actividad de la construcción y un repunte del precio internacional del acero. Reguladas tuvieron un comportamiento más moderado, que si bien son grandes beneficiarias de la estabilidad financiera y la confirmación del rumbo económico actual, no trajeron grandes sorpresas por el lado de los balances ni se ven influenciadas por factores internacionales”, explicaron desde Delphos Investment.

Las acciones subieron hasta 30% en el Merval Seth Wenig - AP

Según remarcaron desde la sociedad de bolsa, las petroleras también tuvieron retornos modestos, un escenario “lógico” con un barril de Brent que cierra noviembre en negativo, pero contradictorio con la suba generalizada de las compañías del sector a nivel global. Por último, los bancos sufrieron la expectativa de “balances mediocres”, aunque el mercado comenzó “a pagar” una vez conocida la noticia, lo que explica la suba que tuvieron estas acciones en los últimos días.

Wall Street opera este viernes solo media rueda, por el feriado del Día de Acción de Gracias. Las acciones argentinas que cotizan en ese mercado (ADR) se tiñen completamente de verde, sobre todo Cresud (+6,3%), Loma Negra (+5,4%) y Grupo Financiero Galicia (+5,1%).

“Después de un octubre con subas pletóricas en las valuaciones de los activos argentinos, este mes que se termina mostró retornos más moderados. Producto del resultado favorable al oficialismo en las urnas, las acciones venían de anotar una escalada de 74% en dólares, mientras que los bonos se habían fortalecido 18% en moneda dura. Aun así, el tono de mercado se mantuvo constructivo en noviembre, con avances generalizados en la deuda, apoyados en la compresión del riesgo país y la baja de las tasas reales”, señalaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

Los bonos operan este viernes ligeramente en positivo, con subas promedio del 0,5% y un alza acumulada de hasta 5% en noviembre. El riesgo país se encuentra en 651 puntos básicos, apenas seis unidades menos que a finales de octubre.

El dólar blue es la cotización más barata del mercado de cambios Camila Godoy

Dólar hoy

Entre la oferta de dólares que llegó por la ola de emisiones corporativas y una mayor demanda esta última semana por el cierre de posiciones en pesos, el mercado de cambios cierra noviembre prácticamente sin variaciones. En el caso del tipo de cambio oficial mayorista, hoy cotiza a $1449,74. Se trata de una baja diaria de $0,41 (-0,04%) y una suba de $4,74 en todo el mes (+0,3%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista permanece sin cambios a $1475. También es el mismo valor que el cierre del 31 de octubre pasado. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1474,75, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

El dólar blue se negocia a $1435 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el valor más barato de todo el mercado de cambios. Este viernes retrocede $5 (-0,3%), mientras que en el mes acumula una caída del $15 (-1,2%).