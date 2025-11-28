Grupo Dinosaurio invierte US$30 millones en un parque solar

CÓRDOBA.- En abril próximo comenzará a operar, según lo anunciado, el parque solar Dinosaurio, el emprendimiento de energía fotovoltaica más grande de la provincia de Córdoba, encarado con una inversión de US$30 millones del Grupo Dinosaurio. La empresa familiar, dedicada hasta ahora a la actividad comercial, hotelera, financiera y de desarrollo inmobiliario, está liderada por Euclides Bugliotti.

El parque solar se ubica en las cercanías de la ciudad de Deán Funes, a 119 kilómetros de la capital provincial, sobre la Ruta Nacional 60. Con una superficie de 75 hectáreas, contará con una capacidad instalada de 40 MW, una estación transformadora propia y playas de maniobras que permitirán inyectar la energía generada a la red de 66 kV del sistema interconectado provincial, operado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

La incorporación de esta nueva fuente de generación aportará mayor potencia eléctrica disponible para la zona de influencia, creando “condiciones favorables para el desarrollo industrial, comercial, turístico e inmobiliario”, señalaron en el anuncio de la inversión.

La energía producida abastecerá en su totalidad el consumo de las distintas unidades de negocio del Grupo Dinosaurio, mientras que los excedentes se volcarán a la red de Epec. En la provincia de Córdoba, la compañía tiene ocho sucursales del supermercado Mami (en Mendoza es dueño de dos Tadicor); dos centros comerciales; el Banco Dino y la agencia Dinosaurio Bursátil, además de una billetera digital y una tarjeta.

Como desarrollistas, son los dueños de los condominios Milénica en esta ciudad (tres torres) y La Vacherie Country Golf en Mendoza. Tiene dos hoteles Orfeo Suites (en la capital cordobesa y en Salsipuedes) y una radio FM. Fue dueño del estadio Orfeo, que cerró durante la pandemia y no volvió a abrir.

Bugliotti tiene 81 años y sus cuatro hijos se incorporaron a la empresa. Cultivador de un estilo frontal, en 1981 fundó el primer híper Libertad en Tucumán -siempre recuerda que cantó Palito Ortega- y cuatro años después abrió en Córdoba. En 1998 el grupo francés Casino pagó por la empresa 290 millones de dólares.

Desde la empresa plantearon que el parque solar “reafirma el compromiso” del grupo “con el desarrollo sustentable, apostando al aprovechamiento de un recurso natural como el sol para generar energía limpia, sin emisiones contaminantes ni residuos nocivos, con un impacto ambiental prácticamente nulo”.

El parque incorporará tecnología de última generación de firmas internacionales como Trina Solar y Huawei, complementada con proveedores locales: serán 58.500 paneles solares bifaciales con sistema tracker, capaces de captar energía por ambas caras y seguir el movimiento del sol para maximizar la generación; 10.500 hincas, cinco estaciones transformadoras cabinadas inteligentes, inversores y trackers de última tecnología.

La empresa importó unos 200 contenedores desde China para abastecer el equipamiento. Hace unos días, en declaraciones a La Voz, dijo que importa “sin carta de crédito” cubiertas a través de Chile y maquinaria de una altura de 27 metros para el Orfeo Plaza y para el parque fotovoltaico “a un 30% del valor que tiene en el mercado” de Argentina.

“Sacó el impuesto del 10% antes de traer los paneles fotovoltaicos que me hizo ahorrar casi un millón de dólares, cómo no voy a estar de acuerdo con este régimen”, subrayó en referencia a una decisión del Gobierno nacional.

Parques comunitarios

En Córdoba hay varios parques solares, entre los que se cuentan seis comunitarios en Oncativo, Arroyo Cabral, Jovita, Vicuña Mackenna, La Laguna, y uno en Mundo Maipú. Entre los que se están ejecutando o ya fueron anunciados están los de San Francisco, San Francisco del Chañar, Cruz del Eje y Villa María.

Córdoba, con el 34% de las instalaciones, lidera la generación distribuida en la Argentina. Los datos corresponden al Índice de Penetración Solar (cantidad de potencia solar distribuida entre habitantes). En la Argentina hay instalados 70 MW y son 2700 instalaciones de generación distribuida solar.

Córdoba cuenta con 1100 usuarios-generadores que ya completaron sus instalaciones, aportando 23.410 kW de potencia instalada a la red eléctrica mediante medidores bidireccionales. A marzo, en la provincia se registraban 201 trámites de nuevos usuarios-generadores, con una potencia estimada adicional de 5656 kW.