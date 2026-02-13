Dólar estable: las acciones argentinas buscan recuperarse del sacudón global

Los temores de que haya una burbuja alrededor de la inteligencia artificial sacudió este jueves a los mercados financieros globales. Luego de que el nerviosismo internacional impactara también sobre los activos argentinos, hoy buscan recuperarse y muestran algunos rebotes, mientras que el mercado de cambios atraviesa otra jornada sin sobresaltos.

En la última rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1394,87, equivalente a una baja diaria de $1,78 (-0,13%). A modo de comparación, el techo de la banda de flotación está unos $190 por encima, en $1584,95.

Luego de seis ruedas consecutivas en caída, el dólar oficial minorista opera estable a $1415 en las pantallas del Banco Nación. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1419,84, de acuerdo con el relevamiento diario de bancos que realiza el Banco Central (BCRA).

Por su parte, los tipos de cambio financieros operan dispares. El dólar MEP se consigue en el mercado de capitales a $1424,14, unos $6,33 por encima del cierre anterior (+0,4%). El contado con liquidación (CCL) cede $9,90 y cotiza a $1471,11 (-0,7%).

El dólar oficial cayó durante seis ruedas consecutivas Freepik

“No vemos catalizadores para que cambie la tendencia reciente del peso, pero no deberíamos perder de vista que la fortaleza de estos días se está dando en un contexto especialmente positivo para monedas y activos emergentes, que se manifiesta también en la deuda, cuyos spreads (brechas) se encuentran en mínimos en décadas. Para que los spreads emergentes continúen bajando desde estos niveles es necesario que ‘esta vez sea diferente’“, señaló un informe de la consultora económica 1816.

Al respecto, este viernes los bonos soberanos operan con variaciones dispares, dependiendo de la legislación y el vencimiento. Al poner el foco en los Globales en dólares, presentan subas de apenas 0,27% (GD41D) y caídas del 0,31% (GD30D). El riesgo país permanece por el momento estable en 514 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil.

Luego de la caída del 4% que registró ayer la Bolsa porteña, en una rueda marcada por ventas masivas de acciones a nivel global por temores a una burbuja de la inteligencia artificial, hoy busca recuperarse. El índice accionario S&P Merval avanza apenas 0,3% y cotiza en 2.852.130 unidades. En el panel principal, se destacan Transener (+4,8%), Aluar (+2,6%) y Ternium (+1,8%).

Las acciones buscan recuperarse de la caída de ayer Richard Drew� - AP�

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan dispares. Por un lado, suben los papeles de Grupo Financiero Galicia (+2,9%), Edenor (+1,6%) y Central Puerto (+1,2%). Por el otro, caen Banco Supervielle (-7,7%), Transportadora de Gas del Sur (-5,9%) y Pampa Energía (-4,5%).

“Mirando el desempeño reciente tanto de los bonos como del peso argentino, podría decirse que la performance del Merval en CCL ha sido relativamente pobre, por lo que el índice podría buscar acoplarse en algún momento. Los catalizadores que rigen para los bonos rigen en cierto modo también para el Merval, sobre todo en términos de acumulación de reservas y reformas estructurales", consideró Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.