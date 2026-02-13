Incertidumbre externa: los tres factores internacionales que impactan sobre el mercado argentino

El clima para hacer negocios en el país se deterioró levemente en enero. Aunque el Banco Central (BCRA) puso en marcha el plan de recompra de reservas, el riesgo país cedió y el mercado de cambios operó sin sobresaltos, el mes pasado arrancó una etapa de volatilidad externa. El nerviosismo que atravesaron los inversores de Wall Street también impactó sobre el mercado local, una tendencia que se profundizó en las primeras dos semanas de febrero.

El índice de condiciones financieras arrancó el año en 56,9 unidades, una caída de 2,5 puntos respecto de la medición pasada, de acuerdo con el relevamiento mensual que hace el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) junto a la consultora Econviews. Este indicador analiza 20 variables locales e internacionales y busca medir cuán accesible es el crédito en la Argentina para familias, empresas y el sector público.

Aunque a nivel local las condiciones financieras se mantuvieron estables, luego del rally de noviembre y diciembre del año pasado, los factores globales pesaron y contribuyeron a una caída de 3,3 puntos del índice en enero. En parte, se vio sacudido por la volatilidad en el precio de las commodities, sobre todo el petróleo, y las acciones de Estados Unidos.

“La volatilidad se mantiene elevada. No es que el entorno económico haya cambiado drásticamente, sino que hay rotaciones, con dinero saliendo de todo lo que la imaginación puede ver como víctima de la inteligencia artificial (IA). Quizá caigan algunos por problemas ajenos, presentando oportunidades. Pero hoy parece dominar la ansiedad general", señalaron los analistas de Delphos Investment.

El oro está en máximos históricos, pero en las últimas semanas atravesó ruedas de marcada volatilidad Mike Groll - AP

Volatilidad en las commodities

Uno de los factores que explicó la tensión financiera que se vivió a nivel global se inició con la presión de Estados Unidos a los países europeos para tomar el control de Groenlandia. Mientras que los mandatarios de todo el mundo se reunieron en Davos, el precio del oro se disparó y el dólar estadounidense cayó, lo que incentivó a los bancos centrales y a los inversores privados a rotar sus posiciones de bonos americanos al metal precioso. Posteriormente, el oro tuvo el peor derrumbe desde 1983 a finales de enero, lo que incluso impactó en las reservas brutas del Banco Central.

“Las acciones de empresas mineras de oro aumentaron más del doble el año pasado gracias al aumento de los precios del oro y al mayor interés de los inversores por los metales preciosos. Tras la caída de enero, prevemos que el repunte del oro continuará gracias a la sólida demanda de los bancos centrales y la entrada de fondos cotizados (ETF)“, dijo Constantin Bolz, estratega de UBS Global Wealth Management. Ayer el oro cayó 2,8%, aunque hoy nuevamente rebota.

Sin embargo, para los analistas del IAEF, el déficit fiscal estadounidense -se proyecta que ronde el 7% del PBI en la próxima década- erosiona la confianza en el dólar. Esto favoreció a las monedas emergentes, incluido el peso argentino, lo que explicó parte de la caída del tipo de cambio en los últimos días.

Los inversores temen una burbuja de la inteligencia artificial DC Studio - Shutterstock

¿La burbuja de la IA?

La inteligencia artificial y la industria del software volvieron a quedar bajo la lupa de los inversores internacionales, ante los temores de que haya un desplome tras las supervaluaciones que lograron en tan poco tiempo. Este nerviosismo empezó a impactar en enero y volvió a repetirse este jueves, con ventas masivas de acciones de las principales compañías del sector.

“Los reportes trimestrales de los gigantes del tech, que prometen una inversión mayor a US$600.000 millones en la IA durante 2026, alimentan los miedos de una burbuja en torno a una tecnología que todavía no demostró ser redituable. Al mismo tiempo, la empresa Anthropic anunció que su Claude incorporaría herramientas de software, publicidad, legales y análisis de datos e hizo caer las acciones de empresas ligadas a estos sectores, por miedo a que las reemplace", explicó el reporte del IAEF.

Cambios en la Fed

En mayo finalizará el mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El presidente Donald Trump le puso un nuevo nombre al puesto: Kevin Warsh, un banquero que estuvo en el directorio entre 2006 y 2011. Esto también provocó volatilidad en los mercados, aunque para el IAEF terminó por “disipar temores” de que haya un partidario republicano que buscara bajar las tasas de interés “cuanto antes”.

“El mercado sigue descontando para 2026 dos recortes de tasas de 25 puntos por parte de la Fed. Hacia adelante, y pensando en cuentas externas de Argentina, la dinámica de commodities energéticos y vinculados a metales será clave pensando en el valor de exportaciones de sectores cuya producción estimada es muy promisoria. Una postura dovish (baja de tasas) de la Fed (y de otros bancos centrales de países desarrollados) impulsaría precios de materias primas, por lo que el seguimiento de los datos macro internacionales seguirá siendo de vital importancia", sumó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Jerome Powell dejará su cargo como presidente de la Fed en mayo Richard Drew - AP

Mejoró el clima local

Mientras que los mercados globales atraviesan un período de volatilidad, los indicadores financieros argentinos tuvieron una mejora de 0,7 puntos y alcanzaron las 22,3 unidades, según el reporte del IAEF. A pesar de que las tasas de interés siguieron volátiles y hubo ruido alrededor de la polémica por la inflación, ayudó que el Banco Central pusiera en marcha el plan de compra de reservas.

La autoridad monetaria viene con una racha ininterrumpida de adquisiciones desde el 5 de enero pasado y acumula un saldo positivo de US$2048 millones. “Se vienen meses calmos. Con la cosecha gruesa por delante, el Gobierno no debería tener problemas con el tipo de cambio en el primer semestre, salvo algún cisne negro", cerró el IAEF.