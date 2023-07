Dólar hoy: cae el blue y suben los bonos luego del acuerdo con el FMI

Cotización del dólar de hoy

Tras dos ruedas consecutivas al alza, el dólar blue registra una leve baja e intenta encontrar cuál será su nuevo piso. Este movimiento se da en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que finalmente alcanzó un acuerdo técnico con el Ministerio de Economía, luego de tres meses de dilatadas negociaciones, al tiempo que anunció que el Gobierno podrá seguir interviniendo los tipos de cambio financieros. Los bonos y acciones acompañan la noticia en terreno positivo.

Este viernes, el tipo de cambio paralelo se negocia a $551 entre los arbolitos y cuevas de la Ciudad de Buenos Aires, una caída de $2 frente al cierre anterior (-0,4%). Sin embargo, al analizar el recorrido que realizó durante los últimos cinco días, continúa $23 arriba (4,3%). En el mes, acumula un alza de $57 (+11,5%).

El blue estuvo esta semana en el subibaja. El lunes abrió con un fuerte aumento de $24 (+4,5%), el avance porcentual más alto desde la crisis cambiaria de abril, luego de que el Ministerio de Economía anunciara un nuevo desdoblamiento del tipo de cambio mayorista para el comercio exterior. El martes, recortó parte del corrido ascendente con un retroceso de $16. Pero el miércoles retomó la tendencia alcista y trepó $10, mientras que el jueves sumó $7 más. Hoy, cede $2.

“Para el común de la gente, lo que tiene que tener es la tranquilidad de que una de las cosas que aprueba el staff es la facultad y capacidad de intervención del Banco Central en los momentos en los que aparezcan situaciones de turbulencia. Eso lo que permite es que los dólares financieros, que de alguna manera son una preocupación para quienes producen y para quienes tienen que mirar su perspectiva de precio y de rentabilidad, y que la acumulación de reservas para quienes importan y necesitan bienes intermedios importados para poder trabajar y producir, tengan un mecanismo de estabilidad”, adelantó esta mañana el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa.

El FMI habilitó las intervenciones sobre los financieros

Minutos después, esto fue confirmado por el propio Fondo Monetario Internacional. En un comunicado, señaló que la política monetaria será un “instrumento clave” para contener las presiones del mercado, “con intervenciones en los mercados de divisas paralelos y de futuros” enfocadas en abordar las condiciones “desordenadas”. “Las intervenciones en los mercados secundarios de bonos se centrarán en garantizar el funcionamiento normal del mercado, al tiempo que protegen el balance del Banco Central”, ratificaron.

En las primeras negociaciones del día, los tipos de cambio financieros tienden al alza, ya que las intervenciones oficiales suelen intensificarse hacia el final de la rueda. Actualmente, el dólar MEP mediante la compra-venta de bonos GD30 cotiza a $511,95, $6 más que ayer (+1,2%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con GD30 también avanza $6 y se posiciona en los $522,14. Si la operación se concreta mediante Cedears, este viernes permanece estable en las pantallas del mercado de capitales a $544,82.

“Se alcanzó finalmente un acuerdo con el staff el FMI. Se estima que en la segunda parte de agosto se concretaría el desembolso, de aproximadamente US$7.500 millones. Esto permite recuperar los pagos realizados, el vencimiento de fines de julio y de principios de agosto. Conclusión: se evita riesgo de crisis por colapso de reservas, pero se mantiene la delicada situación financiera. No hay desembolsos adicionales. No hay fondos para intervenir en el mercado para sostener los tipos de cambio, pero no lo prohíbe (aceptando lo que está ocurriendo)”, señaló Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

Bonos y acciones

La noticia fue bien recibida por los bonos del último canje de deuda. En el exterior, los Bonares marcan subas de hasta un 3,90% (AL35D) y los Globales, del 2,72% (GD46D). Por el momento, el riesgo país se mantiene sin variaciones en los 2017 puntos básicos.

El buen humor también se replica en la Bolsa porteña, que acumulaba dos ruedas consecutivas en caída. El S&P Merval opera en las 460.449 unidades, un avance del 2,3%. Al ajustar por el contado con liqui, son 844 puntos, en zona de máximos desde las prePASO presidenciales de 2019.

Bonos y acciones cierran la semana al alza David L. Nemec - New York Stock Exchange

En el panel principal, se destacan los papeles de Central Puerto (+3,3%), el BBVA (+3,1%), el Grupo Financiero Galicia (+3,1%), el Banco Supervielle (+2,8%), Edenor (+2,8%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,7%).

En línea con el verde que se observa en las principales bolsas del mundo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno positivo. Los papeles de Edenor trepan un 4,5%, seguidos por Irsa (+4,4%), el Banco Macro (+4,1%), Despegar (+4,1%) y el Grupo Financiero Galicia (+3,5%).