Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 24 de noviembre

10.05 | Así cotizan el dólar oficial y el blue en la apertura de mercados

La moneda estadounidense en el mercado oficial cotiza a $163,25 para la compra y $171,25 para la venta; mientras tanto, el dólar blue se ubica en $308 para la compra y $312 para la venta en el mercado paralelo.

9.50 | ¿Qué es el dólar Cedear?

Los pesos se pueden dolarizar de manera indirecta mediante la compra de Certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como Cedears. Los mismos son una representación de las acciones de las grandes empresas del mundo como Disney, Apple y Coca-Cola que se pagan en pesos, pero están atadas a la cotización del dólar CCL.

9.35 | A cuánto cotiza el Qatari Rial hoy

El Qatari Rial cotiza a 627 pesos aproximadamente, con lo cual la moneda de uso corriente en el país asiático, donde ya se juega el Mundial de Fútbol, se ubica un peso por encima del valor previo.

La paridad cambiaria entre el Qatari Rial y el dólar se pactó en la tasa fija de US$1 = 3,65 QAR, según informa el sitio oficial del gobierno de Qatar. Entonces, para conocer el valor de la moneda qatari (sin impuestos), hay que multiplicar por 3,65 la cotización oficial del dólar minorista ($171,84) brindada por el Banco Central (BCRA).

9.20 | La falta de confianza, el principal problema de nuestro país, según Jeffrey Sachs

El economista estadounidense y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia (EE.UU.) Jeffrey Sachs se refirió al a situación económica de la Argentina y remarcó que la principal dificultad es que no genera confianza.

“Si uno mira los balances fiscales de la Argentina y del gobierno federal de los Estados Unidos, uno preferiría tener los balances de Argentina. Tiene menores deudas, un déficit fiscal más bajo, pero el hecho es que nadie confía en el país”, subrayó el economista y habló de la imagen mundial del país. “La Argentina no tiene pésimos fundamentos, pero no tiene confianza en los mercados financieros. El problema del país es su reputación, no su realidad”, sostuvo.

9.10 | Cómo calcular el dólar turista

Quienes deban viajar o consumir productos o servicios en el exterior, tienen que tener en cuenta la cotización del dólar según el gasto que realicen; así se diferencian dos grandes grupos de acuerdo al tope de US$300.

En caso de que la persona no supere los 300 dólares mensuales con tarjetas de crédito y débito, no habrá ningún cambio: al dólar oficial se le suma el impuesto PAIS (30 por ciento) y la percepción del 45 por ciento a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. En estos casos, el tipo de cambio de la divisa ronda los $300.

En cambio, a aquellos que tengan consumos mensuales mayores a 300 dólares con tarjetas (y para pasajes al exterior y paquetes turísticos en el extranjero) se les aplicará el dólar “Qatar”, por lo que se les añadirá un 25% a cuenta de Bienes Personales. De esta forma, el tipo de cambio salta a $343 aproximadamente. Es importante aclarar que ese valor no aplica solo sobre el excedente del consumo, sino sobre el total. Además, en caso de que se utilicen tarjetas de distintos bancos, el tope mensual sigue rigiendo, dado que se determina por CUIT.

8.55 | Septiembre registró una caída de la economía

La inflación junto a las restricciones a la importación, que complican el ingreso de insumos esenciales para la producción, impactaron en la actividad económica.

De acuerdo al último registro del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en septiembre se produjo una caída de -0,3% en la medición desestacionalizada.

Sin embrago, algunos rubros evidenciaron un crecimiento, como el gastronómico y el minero. “Con relación a igual mes de 2021, 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, entre las que se destacan las de Hoteles y restaurantes (+30,3% ia) y Explotación de minas y canteras (+14,2% ia)”.

8.45 | La cotización de dólar blue más alta desde julio

En el cierre financiero del miércoles, el dólar blue trepó $4, el salto más notorio de las últimas semanas.

El dólar blue se vendió en las calles de la city porteña a $312, cuatro pesos más que la rueda anterior (+1,3%). Se trató del valor más alto desde julio, cuando el billete estadounidense informal marcó un récord nominal de $338 al cierre (llegó a $350 durante esa jornada).

08.31 | El BCRA volvió a reducir fuerte su exposición al dólar futuro

La denominada “calma cambiaria” que se había instalado en el mercado luego de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía -y en medio de la implementación del dólar soja- le permitió al Banco Central (BCRA) reducir su exposición en el mercado de futuros cambiarios en un equivalente a US$1800 millones durante octubre, según los datos conocidos en las últimas horas. El total de la posición abierta (contratos vendidos) de la entidad quedó reducida al equivalente a US$1340 millones al concluir el pasado mes, cifra 16,2 por ciento inferior incluso a la que se había estimado en el mercado, según dejó a la vista al actualizar los datos de su balance. Más información en esta nota de Javier Blanco para LA NACION.

