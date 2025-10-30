LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de octubre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1460 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1464,40 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 30 de octubre?
¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 30 de octubre?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿De cuánto fue la inflación de septiembre?

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.

La inflacion fue de 2,1% en septiembre; acumulo 22% en los primeros 9 meses del ano
La inflacion fue de 2,1% en septiembre; acumulo 22% en los primeros 9 meses del ano

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 29 de octubre, a $1411,48 para la compra y a $1464,40 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1460 para la venta.

Por Agustina Parise
Más leídas
  1. La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el caso YPF
    1

    La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF

  2. El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
    2

    El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”

  3. El empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina
    3

    “Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina

  4. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    4

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

Cargando banners ...