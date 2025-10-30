Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de octubre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1460 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1464,40 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1411,48Venta$1464,40
Dólar blue
Compra$1440,00Venta$1460,00
Dólar tarjeta
Venta$1903,72
Dólar CCL
Venta$1484,45
Dólar MEP
Venta$1470,14
Dólar mayorista
Venta$1440,00
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
¿De cuánto fue la inflación de septiembre?
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 29 de octubre, a $1411,48 para la compra y a $1464,40 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1460 para la venta.
- 1
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 2
El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
- 3
“Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos