Mejora el clima global: las acciones argentinas suben 5% y el dólar oficial cae a mínimos en un mes

El acercamiento entre Irán y Estados Unidos en el marco de la guerra en Medio Oriente impacta positivamente en los mercados financieros del mundo. Luego de un marzo marcado por el rojo, hoy las acciones argentinas buscan recuperarse y trepan hasta 5% en Wall Street, mientras que el dólar oficial cae y toca el valor nominal más bajo en un mes.

Tras el fin de semana extra largo, el mercado cambiario abre este miércoles con tendencia a la baja. En el caso del tipo de cambio oficial mayorista, hoy cotiza en $1378,13, equivalente a un retroceso diario de $13,15 (-0,95%).

Lo mismo se replica en el dólar oficial minorista, que aparece en las pizarras del Banco Nación a $1405, unos $5 menos frente al cierre del viernes (-0,4%). La última vez que se vio un valor similar fue a finales de febrero. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1409,81, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

“A pesar de las elevadas compras de dólares del Banco Central y de la guerra en Medio Oriente, el peso sigue mostrando una enorme fortaleza. El tipo de cambio A3500 acumula una apreciación del 1,1% en lo que va de marzo y del 4,5% en lo que va del año. De esta forma, ya se ubica un 15,0% por debajo del techo de la banda, la mayor distancia desde principios de julio", plantearon desde Facimex Valores.

El dólar oficial toca el valor más bajo en un mes Freepik - Freepik

Los tipos de cambio financieros acompañan el movimiento descendente. El dólar MEP cotiza a $1405,50, una baja de $10,18 frente al cierre previo (-0,7%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cede $15,82 y cotiza a $1454,65 (-1,1%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1420. Se trata de una caída de $5 frente al cierre previo (-0,4%).

“Los focos de atención de las próximas semanas serán la persistente caída del tipo de cambio real y el eventual desarme de posiciones de carry trade ante tasas que no dejan de bajar", advirtieron desde Cohen Aliados Financieros.

Por otro lado, el mercado accionario vive una mañana de marcada recuperación, luego de que Estados Unidos le enviara a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La Bolsa porteña inicia la jornada con una suba del 2% y cotiza en 2.835.525 puntos, equivalente a unos US$1947 al ajustar por el dólar CCL (+3%).

Estados Unidos le envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Julia Demaree Nikhinson - AP

En el panel líder, conformado por aquellas empresas que tienen el mayor volumen de operaciones del mercado, se destacan las acciones de IRSA (+6,1%), Banco Macro (+4,5%), Banco Supervielle (+4,5%) e YPF (+3,8%).

El verde también se observa entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en línea con las subas que presentan los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Banco Macro encabezan las alzas con un 6%, seguidos de cerca por los del Banco Supervielle (+5,7%), BBVA (+4,2%) y Grupo Financiero Galicia (+3,8%).

Los bonos soberanos denominados en dólares también tienden al alza, con subas del 0,71% (GD46D) entre los Globales y del 1,24% entre los Bonares (AE38D). Así, por el momento, el riesgo país cede una unidad y se ubica en 602 puntos básicos (-0,17%).

“El comportamiento de Trump sigue un patrón ya observado: escalar la amenaza al máximo para luego ofrecer una salida negociada que pueda presentar como una victoria personal histórica. La táctica fue denominada TACO (“Trump Always Chickens Out”, que en español significa Trump siempre se acobarda), porque nunca cumplía su amenaza más fuerte. El pegadizo acrónimo nos parece incorrecto, el mandatario ‘se salió con la suya’ varias veces. Pero necesita que la contraparte quiera negociar, y no está claro qué tan dispuesta está a hacerlo“, analizaron desde Delphos Investment.